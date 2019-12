Por fin hay presupuesto estatal 2020

Bastante arduas fueron antenoche las negociaciones del presupuesto estatal de 55 mil 659 millones de pesos, que después de más de 13 horas de discusiones, se aprobó en el Congreso del Estado, ya que la sesión oficial inició a las 11:00 horas del martes y concluyó a la 1:00 del miércoles. Se hicieron reasignaciones por mil 300 millones de pesos.

Al final la votación tuvo que efectuarse en una sede alterna porque el pleno del recinto legislativo estaba tomado desde mediodía por grupos de: la Unión de Trabajadores Agrícolas, el sector salud, precaristas y burócratas jubilados y pensionados. Hasta el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra, acudió a cabildear aumento de presupuesto para la universidad.

Se destinan 593 millones de pesos para obras de los drenajes pluviales de Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán, que están totalmente colapsados por las lluvias del año pasado y del 2019; 150 millones para abono de la deuda del gobierno con el instituto de pensiones, 27 millones para aumento de sueldo a los químicos del sector salud y 40 millones para viviendas para familias desplazadas por la violencia en la región serrana.

La líder cameral Graciela Domínguez resalta los logros de las negociaciones, ya que mientras sesionaban, las propuestas y contrapropuestas fueron y vinieron a palacio de gobierno, con el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega, y con el gobernador Quirino Ordaz, hasta que se logró el consenso y se cuadraron los números. Educación se lleva la mayor tajada, a con 26 mil 907 millones, que representa el 48.34 por ciento del total. El líder parlamentario del PRI, Jacobo Gutiérrez, pieza clave de las negociaciones, las califica como un éxito, debido a que todos los sectores están recibiendo atención para el 2020. Se construyeron consensos.



Popurrí. No jugar con fuego, lo que recomiendan Bomberos y Protección Civil a la población, en especial a los padres y madres de familia, que no les compren pirotecnia a sus hijos, que si acaso les permiten bengalas, que no los dejen solos, que los cuiden, porque en los primeros días de diciembre ya se han suscitado varios accidentes en las que los cohetes les han explotado en las manos a los niños y les han provocado heridas graves.

Además, la mayoría de los incendios en solares baldíos y viviendas que se suscitan en la temporada navideña y de fin de año se deben a estos fuegos pirotécnicos que son arrojados al aire y caen sobre casas humildes, basura o hierba seca. Hay que tomar conciencia del peligro que representan.



AGUINALDOS. Con bastante retraso, algo que no había sucedido antes, pagó los aguinaldos a los trabajadores ayer la Universidad Autónoma de Sinaloa, los aguinaldos a los maestros y trabajadores. Resulta que se retrasaron las negociaciones ante las autoridades estatales y federales para conseguir los recursos adicionales por más de 250 millones de pesos que se requerían para cerrar el año. FELIZ NAVIDAD A TODOS.