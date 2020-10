Por fin rendirán cuentas en el tema de la Japama

A rendir cuentas. Hasta que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se dignó en convocar a sesión del consejo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome tras que los integrantes exigieron la reunión por el asunto de la auditoría en el que les “vieron la cara”. La sesión se llevará a cabo hoy y se levantó la expectativa no sólo para saber si les van a dar a conocer el resultado de la auditoría, sino también la forma en que van a resolver los problemas de drenajes caídos y demás. Asimismo, se sabrá si los consejeros realmente le “atoran bolas” al alcalde o si ya teniéndolo enfrente algunos le tienen miedo y otros siguen rindiéndole pleitesía.



El buen trato. El dueño de la empresa OP Ecología, César Guevara, no se puede quejar del trato que le ha dado la administración del alcalde Chapman. Todo le han puesto a sus pies. Incluso, como no tenía relleno sanitario, Chapman despojó del relleno a la empresa PASA para ponerlo a su disposición, pero un juez de distrito paró en seco al alcalde, con lo que se puso en evidencia que este no respeta el estado de derecho, contrario a su predica. Aún hay más: a PASA le debe un dineral por el pago pendiente del servicio de recolección de basura y por lo del relleno sanitario, que no hay viso de cuando lo liquida, pero a OP Ecología ya le empezó a pagar.



Los detalles. Por cierto, a más de dos meses de iniciar operaciones la empresa OP Ecología no termina de acomodarse para prestar un servicio de recolección de basura eficiente. Cuando recién le otorgó el contrato a OP Ecología desplazando a PASA en un proceso desaseado y con las quejas por todos lados por el pésimo servicio, Chapman salió a defender a la nueva empresa. Que estaba dando un servicio mejor que PASA, con lo que los ahomenses terminaron de conocerlo a plenitud. A más de dos meses del cambio, todavía el director de Servicios Públicos Municipales, Iván Gálvez, dice que se siguen resolviendo algunos detalles en el servicio y la cobertura ya está en 90 %. Ahora se sabe que Chapman sale a defender a OP Ecología para no dar su brazo a torcer de que lo hizo en forma torpe. No es necesario que lo haga.



Emigración. Dicen que a la coordinadora estatal de Redes Sociales Progresistas en Sinaloa, Rosa Elvira Ceballos Rivera, se le descompuso el cuadro en Ahome por la emigración que hubo de algunos tras que Gerardo Vargas Landeros abandonó el proyecto. Algunos operadores se fueron con el exsecretario general de Gobierno, que ahora busca la candidatura de Morena a la gubernatura, por lo que la estructura de Redes Sociales Progresistas en Ahome se enflacaron. Sin embargo, se habla que el nuevo partido político tiene tiempo suficiente para hacer los ajustes con el fin de dar la pelea en el 2021. En eso anda Ceballos Rivera.



Tiro para el monte. El regidor morenista Ramón López Félix no termina de cometer “burradas” en su proyecto por lograr la candidatura a la alcaldía de Ahome. Y es que si su activismo, aprovechándose de los programas federales, causó el rechazo interno y externo, dicen que proclama que sus aspiraciones tienen viabilidad porque lo apoya el exalcalde priista Esteban Valenzuela García. López Félix ni viendo atina. Si el sentimiento antipriista ya había en el interior de Morena, este se agudizó tras el triunfo del PRI en las elecciones en Coahuila e Hidalgo.



Lo suyo. El presidente del PRI en El Fuerte, Luis Miguel Torres, ni suda ni se acongoja. Y es que no le preocupa que haya mucha tela de donde cortar para la candidatura a la alcaldía, pero en lo que está es en aparecer en la lista de los candidatos a regidores. Lo demás lo tiene sin cuidado aun cuando algunos vaticinen la derrota por adelantado.