¿Por fin, un iPhone para los no ricos?

Parece que ahora sí va en serio. ¿Quién no sabe que muchos de los iPhones (nos referimos a los nuevos modelos) son —quizá— inalcanzables para muchos? Usuarios finales. ¡Claro!, es un tema de peso.

Por eso, por los rumores que nos llegan, es que mañana la empresa cofundada por Steve Jobs, en 1976, pretende lanzar un equipo de más bajo costo. ¿Cómo se logra esto? Metiendo componentes más baratos, que no por eso significa que sean de mala calidad. Nos referimos a un procesador menos avanzado, a un pantalla LCD, en vez de OLED, a un marco de aluminio en vez de acero inoxidable, a una sola cámara en vez de dos. Material asequibles. ¡Ah!, y con muchos colores. Con eso, se pretende que la empresa estadounidense pueda competir con compañías chinas, que han logrado enamorar a millones de usuarios, con terminales muy bonitos y potentes, pero no por ello, malos. Huawei, Xiaomi y ZTE le han metido un buen susto no solo a Apple, sino a Samsung en los últimos años, con los millones de sus dispositivos importados a otros países, incluyendo Estados Unidos.

En pocas palabras, ya es hora de que la empresa de la manzana deje de apuntar solo a los ricos y se convierta en más terrenal. De lo que podría ser el llamado iPhone XR no queremos manejar costos, porque nos han dicho de varias proyecciones, pero claro que estará muy por debajo del X, pero más bonito que el 8. Que a esto es a lo que le apuestan. A que usted se sienta con un teléfono de alta gama, por menos dinero.

Sin duda el equipo superpremium y estrella, podría ser el XS (renovación del diez y que se lee: ‘diez-ese’). Este dispositivo es sin duda uno de los secretos mejores guardados de la compañía. Aunque existen muchos rumores, se dice fuertemente de que pasará de las 5.8 a 6.5 pulgadas y que tendrá el procesador más veloz jamás creado. Para nuestro gusto muy grande de pantalla. Lo que no nos queda claro, es que si este año habrá Plus o este es el plus.

Ahora también se rumorea sobre la aparición de los AirPods 2 para la presentación de este 12 de septiembre en Cupertino. De estos, por la información que tenemos no trae muchas novedades que destacar. También a esta presentación se estaría sumando la nueva serie del Apple Watch. Se trata de la cuarta generación con una pantalla con menos biseles consiguiendo un display ligeramente más grande, y más brillante.

Así que si es lo que acaban de comprar su juguete nuevo de Apple, llámese iPhone, Apple Wacht, AirPods o iPad, sentimos decirle que ya están listos unos más nuevos para que mañana (miércoles) sean presentados en el Steve Job Theater en el corazón del Apple Park. Y si es de los fanáticos que no deja pasar un producto de estos, tendrá que pensar en gastar de nuevo.

Hasta la próxima semana. ¡Nos vemos en un clic!