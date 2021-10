Por iniciar una reingeniería administrativa en el Ayuntamiento de Mazatlán

Polémica reingeniería. Al parecer, una de las prioridades del nuevo gobierno que encabezará el reelecto presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, es una reingeniería administrativa y esta podría empezar con la desaparición del departamento de Asuntos Jurídicos. El tema ocupó la atención pública durante la última semana luego de que fuera anunciado por el secretario del Ayuntamiento, José Flores Segura. Dijo que la decisión tomada por el Ayuntamiento está hecha con base en el hecho de que los encargados del departamento dejan perder los litigios por intereses personales. Para suplir los trabajos de la dependencia tan importante, el Ayuntamiento planea la contratación de despachos externos y consultorías. Las deficiencias del departamento de asuntos jurídicos no es un tema nuevo, ya había sido advertido por la misma síndica procuradora, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, cuando se quejó de la obstrucción de trabajo y la negación de acceso a ciertos casos de interés público. Solo hay que mencionar uno de los casos principales que el departamento perdió por, supuesta falta de seguimiento adecuado: el juicio en contra de la empresa Nafta por la clausura de un proyecto de gasolinera cerca del malecón. Ahora, el Ayuntamiento busca la forma de saldar una indemnización por más de 141 millones de pesos.

Más deficiencias. A propósito de la síndica procuradora de Mazatlán, esta dio el fin de semana su tercer y último informe de gobierno. La funcionaria cumple con sus últimas semanas en el cargo, el cual deberá de dejar el 1 de noviembre. Sin embargo, ha dejado una lista de pendientes que no dejan de generar polémica. En una reveladora entrevista con EL DEBATE, Elsa Isela Bojórquez Mascareño especificó que varias dependencias municipales, entre ellas el nuevo rastro TIF, el Sistema DIF Municipal y el Acuario Mazatlán obstruyeron su labor fiscalizadora al negar acceso a archivos y espacios de trabajo. Algo serio deben de estar ocultando los encargados de esas dependencias públicas como para incumplir con su labor pese a las órdenes que para ello les han dado los tribunales. Y es que Bojórquez Mascareño recurrió a las instancias de justicia para que se le permitieran cumplir con su labor. El caso seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos meses, pues no se puede tapar el sol con un dedo, y en cuestión de manejo de los recursos públicos, tarde o temprano los errores y los abusos salen a la luz.

Municipio en crisis. Mal término está mostrando la administración municipal que preside en Escuinapa el morenista Emmett Soto Grave. No lo decimos nosotros, el contexto está ahí, a la vista de todos: una crisis de servicios públicos básicos, con las calles llenas de basura y ciudadanos inconformes; una huelga de trabajadores en la Jumapam que exige el pago de salarios retenidos y retribuciones postergadas por años; el riego latente de más cortes de energía por parte de la CFE, la cual exige el pago de una cuenta millonaria (14 millones de pesos) por consumo de energía no saldada; cuentas congeladas en algunas dependencias como el Infonavit, por la retención de cuotas a trabajadores que no fueron entregadas al Issste. Ese es el Ayuntamiento que recibirá la alcaldesa García Sánchez en unas cuantas semanas. La próxima primera autoridad de Escuinapa no duda en calificar como un caos la situación en la que se encuentra ese municipio costero. Por su parte, Emmett Soto Grave asegura que no se ha dejado de atender a Escuinapa y lo continuará haciendo de manera responsable.