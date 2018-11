Por la autonomía del Poder Judicial de la Federación

En esta ocasión, querido lector, quiero dirigirme a usted en mi calidad de integrante y presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., capítulo Sinaloa, así como abogado postulante, para expresar mi sentir y preocupación en cuanto a la impartición de justicia en nuestro Estado y en todo el país, en relación a los comentarios que ha hecho públicamente la próxima administración federal respecto a disminuir los sueldos y prestaciones de los funcionarios del Poder Judicial de la federación.

Mucho se ha dicho respecto a que si los funcionarios del Poder Judicial de la federación, refiriéndose en especial a los jueces de distrito, magistrados de tribunales colegiados de circuito y unitarios, y sobre todo a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a que no deben ganar las cantidades que perciben como sueldos, especulando montos millonarios, que en ocasiones no están apegados a la realidad.

Desde el punto de vista de un servidor como abogado postulante, que desempeño la mayor parte de mi labor profesional, desde hace 20 años, en los tribunales, tramitando juicios, sería una terrible equivocación disminuir los ingresos de dichos funcionarios.

A lo largo del ejercicio de mi profesión me he topado con todo tipo de funcionarios judiciales, desde aquellos a quienes no les importa el derecho, la justicia o la ley, sino solo sus propios intereses, vendiéndose al mejor postor, hasta encontrarme con funcionarios serios, respetuosos de la ley e incorruptibles. La mayor parte de estos últimos los he hallado en juzgados de distrito, tribunales colegiados y unitarios, así como en la SCJN.

Como postulante, que palpo de cerca, día con día, el pulso de los tribunales puedo, quizá, tener una perspectiva más clara y real de cómo están las cosas.

Por regla general, los funcionarios del Poder Judicial de la federación hacen un trabajo de calidad, con alto perfil de especialidad técnica-jurídica, resolviendo los asuntos a ellos asignados con apego a derecho, de manera eficiente; además, el trato y atención que les dan a las personas, tanto abogados como a las partes litigantes, es amable y considerada.

En muchas ocasiones he sido mejor atendido, con mayor cortesía y condescendencia, por un magistrado de tribunal colegiado que por un oficial de partes de un juzgado local, salvo honrosas excepciones, desde luego.

El juicio de amparo significa para las partes y para sus abogados autorizados, en muchas ocasiones, el último bastión en donde encontrar justicia y consuelo, pues son tantos los intereses en algunos asuntos, sobre todo aquellos de relevancia económica, política o social, que las influencias y presiones de los gobernantes locales o incluso de particulares acaudalados, que el resultado de los procesos y procedimientos legales, se llegan a manipular, “impartiendo justicia a modo”, teniendo como resultado sentencias y resoluciones contrarias a derecho.

La pregunta obligada que todos los abogados nos hacemos es: ¿A que se debe que en el Poder Judicial de la federación, por lo general, haya un mejor servicio (por así decirlo) que en el resto de los tribunales de impartición de justicia? El cuestionamiento es complejo y, en consecuencia, la respuesta no puede ser sencilla ni simple, sin embargo, estoy convencido de que una de las causas importantes y relevantes de esta diferenciación es la buena retribución económica que reciben los funcionarios judiciales federales.

Es simple lógica y sentido común: si queremos a los mejores elementos, tenemos que retribuir su esfuerzo, su trabajo, dedicación y esmero de manera proporcional. Que ganen bien, pero que hagan su trabajo como es debido.

Al parecer no ha quedado del todo claro para muchos que, de disminuir los sueldos de los funcionarios del Poder Judicial de la federación, no nada más se afectará a estos en su economía, sino que impactará de manera crucial en la impartición de justicia en nuestro país, ya que de insistir la próxima administración en bajar los sueldos y prestaciones de estos, tendremos sin lugar a dudas una fuga de talentos y cerebros sin precedente, pues resulta obvio que aquellos profesionales de primer nivel se irán a buscar en la iniciativa privada las oportunidades de desarrollo que no encontrarán en su función judicial, disminución en la calidad y resultado de los procesos legales.

He tenido la oportunidad de platicar con jueces de distrito y magistrados de tribunales colegiados, quienes me han confiado que ellos jamás harían un acto de corrupción ni realizarían ninguna otra conducta que pusiera en riesgo su trabajo, pues cuidan el sueldo y las prestaciones que reciben, las cuales consideran adecuadas y satisfactorias. De tal manera estoy convencido que, de reducir estas, muchos de ellos sucumbirán a la corruptela, y no es que los funcionarios sean malos o buenos, simplemente son seres humanos. No justifico esa actuación ni mucho menos, simplemente trato de exponer los hechos como son.

Tenemos que saber distinguir entre lo que son gastos y lo que constituyen inversiones. La diferencia fundamental entre gasto e inversión es: “el retorno esperado de cada uno de ellos. Mientras que en la inversión se espera conseguir rendimiento en el futuro, el gasto es la simple utilización de un bien o servicio a cambio de una contraprestación”, definición consultable en https://economipedia.com/definiciones/diferencia-gasto-e-inversion.html

Los gastos son todos aquellos que no te dan ningún tipo de retribución; en cambio, las inversiones son aquellas que generan satisfactores. Realizar erogaciones en la adquisición y conservación de profesionales de primer nivel que ejerzan la impartición de justicia con calidad y apego a derecho siempre será una inversión.

Si bien, estoy de acuerdo que es necesario reducir el gasto público, este no debe hacerse en cuanto a los funcionarios del Poder Judicial de la federación. De hecho, me inclino a favor de que al resto de los funcionarios judiciales y jurisdiccionales de los Estados se les incrementen los sueldos y mejoren sus condiciones laborables, estoy seguro de que con solo esta acción veríamos un cambio paradigmático en la impartición de justicia en nuestro país.

En definitiva, es preferible ahorrar en otros rubros que en verdad sí representan una carga innecesaria para los mexicanos, como por ejemplo las partidas presupuestales que se asignan a los partidos políticos, el dinero que se gasta en los sueldos y prestaciones de los 200 diputados federales plurinominales, etc., los cuales no tienen ninguna razón de ser en el México actual.

Por lo cual, pugno por la independencia y autonomía del Poder Judicial de la federación; en consecuencia, me opongo a la disminución de sus salarios y de cualquier otra forma de control que le quieran imponer los demás poderes o autoridades.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras sean de su interés y sobre todo de utilidad.

Hasta la próxima.