Por la defensa de las universidades

“Quod natura non dat, Salamantica non praestat” es la frase en latín que recibe a los estudiantes de la Universidad de Salamanca, que en español se traduciría a “lo que la naturaleza no te otorga, Salamanca no te lo brinda”. La universidad y su misión es un asunto abordado por grandes mentes; sin embargo, citando a Carlos de la Isla, podemos decir que “el atributo invariable es ‘pensar’”. Así es, eso es lo que tienen en común todas las universidades que en realidad se jactan de serlo.

Podemos ir desde el cardenal Newman a Hutchins; o en el ámbito latinoamericano: Vargas Llosa, el ya citado Carlos de la Isla o Carlos Llano. En ninguno de ellos encontraremos “ideología política” o palabras como “izquierda” o “derecha” al momento de definir lo que es universidad, pero al parecer esto no basta para que desde Palacio Nacional se denoste el papel de la máxima casa de estudios, la UNAM.

López Obrador argumenta que la UNAM y el resto de universidades se han “derechizado”, que “todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, todas”.

Sartre explica muy bien el porqué de estos ataques del presidente: “La universidad está hecha para hombres capaces de dudar”. Queda claro que un hombre que cree tener siempre la razón no tiene la capacidad de dudar, ya que siempre tiene otros datos; por lo tanto, no cabe en una universidad, no logra comprender lo que es. Es evidente que el mayor divisor del país está en contra de un recinto donde reina la pluralidad, donde cada estudiante forma sus propias ideas y que genera ciudadanos críticos, al parecer molesta la libertad de cátedra y el libre desarrollo de la personalidad cuando estos no están alineados a la izquierda.

Como jóvenes debemos defender la autonomía de cada una de las universidades, ya que esto es lo que permite el florecimiento del debate universitario, de la confrontación de ideas y el conocimiento.

Ayer fueron los ataques al ITAM, hoy lo son a la UNAM y mañana probablemente lo sean contra la UAS, UAdeO o cualquier otra. En Sinaloa ya tenemos experiencia en ello: en lugar de que la universidad permeara en la política, parafraseando a Vargas Llosa, la universidad fue secuestrada para a través de ella realizar activismo partidario, utilizada “como un peldaño para llegar al gobierno”.

Como estudiantes universitarios tenemos un deber con la sociedad, quizás solo en esto puedo estar de acuerdo con el presidente: muchos egresados utilizan el conocimiento adquirido solamente para beneficio propio.

Todos y cada uno de nosotros – estudiantes universitarios – somos privilegiados por la oportunidad que se nos brinda, sea universidad pública o privada, como un acto de responsabilidad y como pago a la sociedad debemos trabajar, cada uno desde nuestra trinchera, en pro y beneficio de ella.

En esta ocasión son nuestras universidades las que nos piden defensa, es nuestra libertad de poder disentir con el prójimo en un marco de respeto, es el derecho a poder expresar nuestra opinión.

Leer más: En juego el futuro de la planta de Fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa

Me permito rematar con el lema de mi universidad: “Ubispiritus, libertas”. Que más allá de su origen religioso – San Pablo –, nos reconforta en esta utópica búsqueda de la verdad, este camino del conocimiento, aunque tortuoso, nos hace libres.