Por la segunda dosis Covid-19

La segunda dosis contra el coronavirus será aplicada hoy a los adultos mayores de la zona rural de Ahome, con lo que se completaría el esquema de protección.

Esto será hoy y mañana con un nuevo sistema que funcionó cuando se les aplicó a los de la zona urbana. Se tuvo más orden y una mejor atención a los adultos mayores, lo que se espera ocurra este día con los de las sindicaturas.

Ya los beneficiarios de la vacuna tienen la información de a qué hora les toca. Y es que están programados por las letras del abecedario del apellido.

De lo que se trata es que este grupo vulnerable acuda a los centros de vacunación con todas las comodidades y confianza.

De hecho, desde que se les aplicó la primera vacuna muchos ya no se encuentran tan encerrados en sus domicilios, de los que no salían para no ponerse en riesgo de contraer el virus que ya en Ahome dejó un acumulado de mil 42 muertos. Este municipio ocupa el segundo lugar en decesos durante la pandemia, solo lo supera Culiacán con 2 mil 282 decesos.

Lo que se quiere es que ya el número de contagios y muertos se detenga. Incluso, lo recomendable es que aunque se esté vacunado seguir con la prevención.