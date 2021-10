Por la segunda dosis a jóvenes

La segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus a los jóvenes de los 18 a 29 años en Ahome empezará mañana hasta el 21 del presente mes. Primero iniciarán en la zona rural y luego en la urbana.

La programación está siendo divulgada por los funcionarios de la Secretaría de Bienestar para que la aplicación se lleve a cabo con orden y agilidad para comodidad de los asistentes a los centros de vacunación.

La vacuna llega en el momento oportuno, ya que el municipio se ha convertido en el centro de la pandemia en las últimas semanas en Sinaloa.

La incidencia de Ahome está arriba de todos los municipios, entre ellos Culiacán, con relación a los nuevos casos de coronavirus y activos. En algunos días también sale arriba en el número de muertos.

Es importante que los jóvenes muestren interés en vacunarse contrario a la conducta que habían mostrado en el inicio del proceso de vacunación.

Algunos no veían necesario vacunarse bajo el criterio de que el virus no les causaba mayores daños. Sin embargo, ahora, con la mutación del virus, los jóvenes no están a salvo.

Desgraciadamente algunos han fallecido a causa del virus. Por eso, todos a completar el esquema.