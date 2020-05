Por lo menos 15 estados proponen revisar el Pacto Fiscal con Federación

Rebelión en la granja. López Obrador prepara una puñalada a los estados. La Secretaría de Hacienda acaba de adelantar que reducirá el 12 por ciento de las participaciones que entrega a los 32 estados del país. Esto representa, señores, la nada despreciable suma de 85 mil millones de pesos.

Y en ella le va parte de sus operaciones a cada estado para hacer frente a las necesidades de cada población. Esto avivó el descontento que desde hace dos meses ha ido creciendo en varios estados del país. Por lo menos 15 estados ya están revisando la posibilidad de que se revise el Pacto Fiscal con el Gobierno Federal. Y otros cinco están por hacerlo.

Y es que en esta crisis económica se dieron cuenta que el Pacto con la Federación no es nada equitativo. Y lea por qué: Por cada peso que recauda el Estado, solo 4 centavos se les regresa. Así es, leyó bien. Ahhh, pero magnánimo el Gobierno Federal, reparta 16 centavos entre los 32 estados.

El problema de fondo que se está viendo es la intención del presidente López Obrador de concentrar más los recursos económicos del país para sus programas asistenciales y sus grandes obras faraónicas como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas.

La fijación por hacerlas, como el mantener con recursos federales la crisis financiera que se vive en Pemex, pareciera una locura en estos momentos en que se habla de que el desempleo a consecuencia de la pandemia pudiera llegar a los 20 millones de mexicanos.

Arrebatar las participaciones federales a los estados los dejaría al borde del colapso. Pero eso parece no importarle a López Obrador. Estados como Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas con los 10 estados gobernados por el PAN, están por la revisión del Pacto Federal.

En el caso de Sinaloa, el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez marcó la pauta ayer. Dijo que el Pacto Fiscal debe ser sometido a una revisión, luego que concluya la pandemia. Y aseguró que Sinaloa está entre los 10 estados del país que mayor recaudación aporta a la Federación. Viene otro conflicto en el país.

Luego de la crisis de salud, de la económica, habrá un agarrón político por las participaciones que López Obrador pretende arrebatarles a los estados.

Ni domada, ni aplanada. La pandemia en México crece pareciera inevitablemente. En los últimos 20 días, México pasó en el mes de mayo de 20 mil 739 contagios a 71 mil 105. ¿Eso es domar la pandemia?, como “sabiamente” lo dijo el presidente López Obrador.

O llegar al “aplanamiento” de la curva, como le comenta el “simpático” López-Gatell. Y llegamos al doloroso caso de 7 mil 633 personas fallecidas. Y preparan ya el retorno a la “nueva normalidad”. Eso es de locura.

López Obrador, a diferencia de otros mandatarios del mundo, no obligó a la gente a respetar la “cuarentena”, se los dejó al “pueblo sabio”. Tampoco quiere hacer obligatorio el uso de cubrebocas. Él no lo usa. Ni gel se pone. Y mientras el país se llena de muertos por esta pandemia, López Obrador sigue arremetiendo contra los medios de comunicación. Ahora contra el New York Times y el Wall Street Journal. Porque lo critican. No es nada nuevo.

Mazatlán, al alza...Por Covid-19. Mientras que Culiacán mantiene desde hace tres días una baja en el número de contagios, Mazatlán va en aumento. Ayer, de los 110 nuevos contagios, 27 fueron en Mazatlán, 25 en Ahome y 14 en Culiacán. En enfermos activos, Culiacán sigue a la cabeza con 237, pero Mazatlán ya llegó a los 186, por 138 de Ahome. Al paso que vamos, el puerto alcanzará a la capital del estado.