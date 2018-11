Por qué Concepción no llegó a Cooperstown

La Pimpi.- Coral Gables, Florida (VIP WIRE). “Después de mis 58 años por las interioridades de los estadios de Grandes Ligas, estoy convencido de que el conocimiento del juego es a la inversa de los precios de las localidades que se ocupan”… J.V.-

Hoy es día del correo, como todos los miércoles. Pero no puedo contestar a quienes no informan desde cuál ciudad o población escriben.

Heriberto Aldama R., de Culiacán, dice…: “Me causa risa, y a la vez descontento, el mote que le has endilgado al peligroso en las bases, Many Machado. Pero si yo fuera un miembro de la familia Steinbrenner me opondría rotundamente a contratarlo. Y no es que yo sea un fanático de los Yankees, pero no creo que encaje en un grupo de jugadores, tales como Aaron Judge, Giancarlo Stanton and Co, quienes tienen un perfil muy diferente al del susodicho”.

Felipe Vázquez, de Maracaibo, pregunta…: “¿Por qué David Concepción no llegó al Hall de la Fama de Cooperstown, si era capitán de uno de los mejores equipos en la historia del beisbol, la Gran Maquinaria Roja, dejando números muy respetables, e incluso, ganó el título de Más Valioso en un Juego de Estrellas y fue invitado permanente a ese evento?”.

Amigo Lipe…: Voté por David en cada una de las 15 elecciones para el Hall de la Fama que él vivió. Es decir, como tú, creo merece un nicho en Cooperstown. Mi impresión es que durante esa década y media fueron candidatos unos cuantos de carreras muy notables, quienes acaparaban buena parte de los votos. Considero que en su momento, cuando uno de los comités que ahora crean para ciertas épocas, él será elegido.

Ruber J. Luzardo S., de San Carlos del Zulia, pregunta…: “Durante la seguidilla de 56 juegos consecutivos conectando imparables por Joe DiMaggio, ¿cuántos hits acumuló y quién ha sido el que más cerca ha estado de ese récord en Major League Baseball?”.

Amigo Rubo…: DiMaggio conectó 91 hits en ese periodo, 15 jonrones, 16 dobles y 60 sencillos, impulsó 55 carreras, anotó 56 y su promedio fue de 408 en 223 turnos entre el 15 de mayo y el 17 de julio de 1951, hace 67 años… Lo siguen en esa hazaña Wllie Keeler, 45 juegos; y Pete Rose, 44.

Francisco Rebolledo, de Tijuana, pregunta…: “La mayoría de quienes amamos al beisbol consideramos que el jonrón es la jugada más emocionante, pero nunca he oído ni leído si usted está de acuerdo. ¿Qué me dice?”.

Amigo Paco…: Desde luego que el jonrón es uno de los hechos de mayores emociones, especialmente si sirve para empatar o irse arriba en la pizarra. Pero para mí el batazo de tres bases y el triple play son más emocionantes, porque no son hechos que salen, sino que es necesario elaborarlos.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.