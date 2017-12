Por qué Giancarlo con los Yankees

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Si la gente de Facebook tiene tantos amigos, ¿por qué necesitan hacerse la foto ellos mismos? Selfish… La Pimpi.--o-o-o-La pregunta de la semana…: Hoy es el aniversario de una regla que aman los bateadores y odian los lanzadores. ¿Recuerdas cuál fue?La respuesta…: Hasta el 14 de diciembre de 1864, todo batazo, de fly o de línea, capturado después de un bote era out. En esa fecha se modificó, y desde entonces para que sea out hay que capturar de aire, sin bote alguno.Tiant no Pudo.- Luis Tiant fue muy promovido para el Hall de la Fama por el Modern Baseball Era Committee, pero obtuvo solo dos de los 12 votos mínimos necesarios para ser elegido. El máximo posible era de 16 votos. Este fue el resultado total de la elección del Comité. …: Jack (El Gato) Morris 14 votos, 87.5 %; Alan Trammell 13, 81.3; Ted Simmons 11, 68.8 %, Marvin Miller 7, 43.8 %; y recibieron menos de siete votos, Steve Garvey, Tommy John, Don Mattingly, Dale Murphy, Dave Parker y Luis Tiant. Elegidos Morris y Trammell. Serán elevados el 29 de julio del 2018, junto con los elegidos por la Major League Baseball Writers Association of América, cuyos nombres se revelarán el miércoles 24 de enero a las seis de la tarde…Periodista a Cooperstown.- Y la Asociación eligió al periodista a ser elevado en esa misma fecha, Sheldon Ocker, de Cleveland. Han sido elevados 54 periodistas, todos nativos de Estados Unidos o Canadá.-o-o-o-o-“El cactus es producto de la unión de un erizo y un pepino”… Luis Piedraíta.--o-o-o-o-o-Mexicano en la Buena.- Ejecutivos de los Rockies, anunciaron en el Winter Meeting de Disney World, que tienen planes muy serios con el shortstop mexicano Daniel Castro para 2018. El Muchacho, de 25 años y nativo de Guaymas, fue firmado como agente libre después de dos temporadas con los Bravos, bateaba para 329 en 47 juegos con los Águilas de Mexicali, pero le prohibieron seguir en la Liga Mexicana…Los Millones Jeter-Stanton.- Derek Jeter tenía dos motivos poderosos para preferir que Giancarlo Stanton quedara con los Yankees en vez de los Gigantes. El primero, por supuesto, es su amor por la tropa del Bronx, donde jugó durante toda su carrera, el otro, que el slugger no enfrentará a los Marlins sino en las pocas oportunidades interligas. Los Yankees pagarán 260 de los 310 millones pendientes en el contrato de Stanton, incluso la opción del 2018. Los Marlins cargarán con el resto de 50 millones…Otro Marlin.- Y ahora Jeter ofrece al outfielder dominicano Marcell Ozuna, de 25 años, con cinco temporadas de experiencia en Grandes Ligas y contrato hasta 2018 por tres millones 500 mil dólares…Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.