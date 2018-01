¿Por qué Vizcarra dice "no" al Senado?

En Sinaloa todo indica que el PRI no contará con el puntero de las preferencias electorales para ser candidato al Senado de la República. Es Jesús Vizcarra Calderón quien cuenta con 61.8% de la intención de voto de los sinaloenses para senador de la República, reveló hace algunas semanas la encuesta de EL DEBATE.



A unos días de que se publique la convocatoria del PRI para candidatos a senadores y diputados federales, el nombre de Vizcarra no estaría en las boletas, no buscará la candidatura, así lo confirman nuestras fuentes en el CEN tricolor, nos adelantan que “no va”.



La decisión sería definitiva y nos aseguran que la última opción sería que lo convenciera el mismo precandidato a la presidencia José Antonio Meade, si llegara esa llamada se sabría el próximo lunes, pero ya ven muy lejanas esa posibilidades. Al final esto ya estaba muy anunciado.



Las razones de Jesús Vizcarra para no ser candidato a senador del PRI aun cuando es el mejor posicionado son muy claras y tajantes. Primero, es una decisión personal y familiar no volver a participar en elecciones. La cual es muy válida y respetable. La segunda, es porque tiene un acuerdo de caballeros y de amistad con Héctor Melesio Cuen, quien es precandidato a senador por la coalición “Por México al Frente”. No le va a competir.

En la pasada contienda por la gubernatura de Sinaloa, se supo que Cuen Ojeda habría dicho que si Jesús Vizcarra iba de candidato del PRI a la gubernatura no participaría, ahora fue al revés, la palabra es palabra.Por lo pronto el PRI está en aprietos ya que Héctor Melesio Cuen cuenta con 53.5% de intención de voto, según la última encuesta de esta casa editorial. Así que el tricolor podría perder escaños de Sinaloa que siempre ha tenido en la bolsa.En el búnker priista fue un día de celebración, lograron el primer objetivo, su precandidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, dejó el tercer lugar y rebasó al abanderado panista Ricardo Anaya.Mientras que el precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, continúa de líder de las encuestas con 31% de las preferencias. Una holgada ventaja sobre su más cercano competidor, Pepe Meade, que tiene un 20%, según la última encuesta de Parametría.El segundo objetivo seguramente será salir con unidad de la designación de candidatos al Senado y Cámara de Diputados, están cuidando con pinzas llevar cuadros limpios, tarea nada fácil dentro del PRI. El tercer objetivo del equipo de José Antonio Meade será cortar distancia y colocarse a menos de 10 puntos de López Obrador para arrancar las campañas en condiciones de remontar. Todos pudieran llegar a creer que buscará rebasar por la derecha, pero puede haber sorpresas.

Infiltrado. El grupo de Margarita Zavala en Sinaloa que encabeza Rafael Morgan estaría detrás de la persona que irrumpió en la rueda de prensa de Héctor Melesio Cuen cuando anunciaba el inicio de su precampaña al Senado de la República.



El joven que interrumpió y llegó encarando al dirigente del PAS es Fernando Gómez Bórquez, fue candidato a diputado por el PAN y actualmente apoya el proyecto independiente de Margarita Zavala. Al final se les revirtió la campaña sucia al grupo de la expanista.

Jóvenes 2018. El dirigente juvenil del PRI en Guasave, Felipe Camacho, se encuentra con grandes posibilidades de ser candidato a diputado local. El joven tiene una destacada carrera política a su corta edad, es regidor, fue síndico de El Burrión, estuvo en la red de jóvenes que apoyaron a Quirino Ordaz en ese municipio y es cercano a la senadora Diva Gastélum. En el PRI saben que sería un error dejarlo fuera.

Memoria política. “Hay que ser infiel, pero nunca desleal”, Gabriel García Márquez.