¿Por qué a unos sí y otros no?

Presunción. ¿Por qué el fiscal general del estado Juan José Ríos Estavillo dio a conocer la detención del ex secretario técnico de la Secretaría de Turismo sin mencionar su nombre completo, solo lo citó como «Luis»? ¿Por qué la vicefiscal Nuria Alejandra González reveló los nombres completos del exsecretario de Salud Ernesto Echeverría Aispuro y de otros exfuncionarios estatales? Algunos abogados piensan que González se puso al filo de la ilegalidad, en tanto que otros justifican su actuar. Muchos coinciden en que Ríos Estavillo se apegó a lo que marca el «librito», pero de González hay una corriente que indica que el hecho de que haya dado los nombres viola el principio de presunción de inocencia de los exfuncionarios, pero otro indica que este derecho inicia cuando el sujeto es presentado ante un juez.

La vuelven a hacer los maestros. Los maestros jubilados del movimiento Somos más que 53 volvieron a hacer que los diputados locales suspendieran sesión, pero en esta ocasión, por la urgencia en los temas, el presidente de la Mesa Directiva, Víctor Corrales, llamó a sesión privada. Esto después de que el desorden se desatara en el salón de sesiones, en donde entre los gritos por parte de los docentes en manifestación, Corrales Burgueño perdió los estribos, después de intentar en varias ocasiones guardar el orden y hacer un llamado para que los asistentes acudieran en comisión a ser atendidos por unos diputados, acciones que a pesar de alzar la voz, no funcionaron y en la desesperación les cuestionó a los maestros: «¿Vienen a pedir atención aquí o vienen a sabotear la reunión?», y ya fuera del micrófono hasta se escuchó dirigiéndose a uno de los presentes como pseudomaestro. El caso es que los diputados no dan una con los integrantes del magisterio, y al parecer estas acciones no van a parar hasta que les cumplan los compromisos de pago de jubilados de Cobaes y de fondo de vivienda. Los legisladores tendrán que hacer algo al respecto porque no se puede estar perdiendo el control de esta forma en cada sesión, ya que en las próximas se estarán discutiendo temas de vital importancia.

¿Amarrado? Uno de los personajes que más revuelo causó durante la elección pasada por la presidencia municipal de Escuinapa fue el doctor Víctor Manuel Díaz Simental. Estuvo muy cerca de llevarse la alcaldía, incluso pese a ser candidato por el partido Movimiento Ciudadano, cuando muchos lo veían como el candidato natural del PRI. Lo cierto es que desde entonces se le ha visto como un serio y fuerte aspirante a volverse a lanzar como candidato de alcalde. Pero, ayer el secretario de Salud estatal, Alfredo Román Messina, le tomó protesta a Díaz Simental como coordinador de asesores en Salud. Muchos ven esto como una renuncia anticipada de Díaz Simental al proceso y un espaldarazo para que Hugo Enrique Moreno, actual alcalde escuinapense, busque la reelección.

¡Plop! Ayer, los regidores del PAS Carla Susana Espinoza Ruelas y Ángel Juárez Cervantes traían muchas ganas de ser oposición durante la sesión extraordinaria de cabildo, celebrada a primera hora del día, que terminaron por aprobar un punto, pero desaprobar el que menos esperaban los demás integrantes de la «honorable» mesa de debates. Resulta que el primer punto a discutir y aprobar en su caso era la propuesta de pronóstico de ingresos y Ley de Ingresos para el ejercicio presupuestal 2018, que por cierto prevé un aumento en la captación de recursos, mismo que fue aprobado sin ningún problema por los 18 regidores, la alcaldesa y el síndico procurador. Sin embargo, en el segundo asunto a tratar, donde pedían aprobar la agenda, que no es otra cosa más que un agregado o añadido de dicha presentación del presupuesto en términos de transparencia y rendición de cuentas, simplemente dijeron que no lo aprobaban, dejando con cara de what? a los presentes.

¿Y la tarjeta? Mucho se habló de la entrega de tarjetas Puro Sinaloa que traería grandes beneficios al comercio y a la población en general, para lo cual el coordinador de Atención Social y Giras del gobernador Quirino Ordaz anunció que el programa sería lanzado la segunda semana de noviembre, mes que, por cierto, ya está por concluir, y todavía no se ha visto nada, aun cuando se había anunciado que el primer corte de empresas se haría el 13 de octubre. Entonces ¿para cuándo será prudente que la población espere la tarjeta?