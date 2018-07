Por qué los Cerveceros se llevan a Joakim Soria

“Le dije que mi deseo era tener más pecho, que me hiciera la cirugía... Ahora tengo siete”.- Lady Vaga.--o-o-o-o-o-Coral Gables, Florida (VIP WIRE). larazóndesorialoscerveceros.com… Joakim Soria era el portaviones sobre el cual iban los Medias Blancas. Pero ahora los Cerveceros son el portaviones que transporta un extraordinario bullpen, el cual incluye a Soria. Lógico preguntarse, ¿por qué si en Milwaukee tienen tan buenos relevistas, agregaron al mexicano? Sencillamente, porque no hay pitchers abridores disponibles. Agregan relevistas que puedan con los cuatro o más innings que dejen los que inician los juegos.elhombrenoquieredescanso.com… José Altuve (Astros), quien amaneció ayer en manos de los trainers, con la rodilla derecha lesionada, ha bateado en juegos interligas para 331, con 161 incogibles en 487 turnos. Ocupa el noveno lugar en la historia entre los mejores promedios al bate de esa actividad. De paso, ha sido el primer pelotero de los Astros en recibir más votos que todos para un Juego de Estrellas, este año, 4 millones 849 mil 630. Cuando ayer mandaba esta columna, José insistía en jugar con los Rangers de visita, mientras los trainers aconsejaban seguir en reposo para mejorar la rodilla.premiosparapitchers.com… Los ganadores del Cy Young 2018, si la elección fuera hoy, serían Chris Sale (Medias Rojas) y Jacob deGrom (Mets), quien solo ha ganado cinco veces, pero tiene efectividad de 1.71. Así lo reveló una encuesta realizada esta semana entre miembros de la Major League Baseball Writers Association. Entre otras bellezas, Sale es líder de la Americana en efectividad y de ambas ligas en strikeouts. Otros buenos candidatos en la Liga Americana, Justin Verlander (Astros) y Luis Severino (Yankees). En la Nacional, Max Scherser (Nationals) y Aaron Nola (Phillies).laborporelfuturo.com… 125 peloteritos, entre los 15 y los 17 años de edad, están en manos de Dave Winfield, buenas manos, reunidos todos durante una semana en Dodgertown, Florida, donde entrenaban los Dodgers antes de mudar su spring training a Glendale, Arizona. Estos muchachos aprovechan las vacaciones escolares para recibir motivaciones de Winfield, quien es entusiasta en eso de trabajar con niños y jovencitos. La actividad es patrocinada por el comisionado, Rob Manfred.internacionalísima.com… La liga más internacional en la historia es la Can-Am, con tres equipos en Canadá y tres en Estados Unidos, más la Selección Nacional de Cuba; y de Japón, la Shikoku Island League. Por cierto, desde 1960, cuando los Havana Cubans abandonaron la International League, no jugaba un equipo cubano dentro de una liga menor de Estados Unidos.“Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.