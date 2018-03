Por qué los Yankees sin nombres en los uniformes

“Comencé a disfrutar mi vida de casada cuando me abandonó mi esposo”… Armandina Cisneros de Uslar.--o-o-o-o-Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Hoy es Día del Correo. Héctor Marcano, de Adelaide, Australia, opina…: “¿Con tu carta del lunes para Jesús me hiciste reír, sobre todo por lo que dices de que te querrán matar. Igual que para ti, Jesús es para mí un ser único, y mi fe no se basa en tantos disparates que dicen de él. Si haces un símil entre Ruth y él, ¿qué tiene de malo? Los que te insultan, son los mismos que en los templos van agarrados de las manos cantando y alabando, leyendo todas las versiones de la Biblia y que sé yo qué más, pero cuando salen de ahí, hacen de anticristos”.José L. Cevallos, de Mazatlán, pregunta…: Si una pelota bateada cae en terreno foul y después rueda y entra fair, la toma el lanzador y tira primera, ¿out o foul?... Y los juegos empatados, ¿cómo se acreditan, medio juego ganado y medio juego perdido o solamente medio juego ganado?Amigo Cheluis…: Si la pelota entra al terreno antes de sobrepasar primera o tercera base, está en juego. En tu caso, es out… No se acredita nada a los equipos en juegos empatados, aun cuando sí son válidas todas las actuaciones individuales. Desde luego, no hay pitcher ganador ni derrotado, pero sí se toman en cuenta sus otros números.Sofía Granados, de Cartagena, pregunta…: “¿Por qué los peloteros de los Yankees no llevan el apellido en la espalda, como en la mayoría de los equipos?”Amiga Sofi…: Porque es la tradición, igual que los uniformes a rayas azules. En las oficinas de Yankee Stadium creen que con el número basta para identificar a los jugadores. La modalidad de los nombres nació el 13 de marzo de 1960, cuando Bill Veeck, quien fuera un innovador en las Grandes Ligas y un promotor muy creativo, ordenó que los uniformes llevaran el apellido de cada pelotero en la parte superior de la espalda. Dijo Veeck que la idea le surgió pensando en quienes ven los juegos por televisión y no tienen a mano la información de números-nombres.Ender Villalobos, de Santiago de Chile, pregunta…: “Has hecho una carta para Babe Ruth como el Jesucristo del beisbol. Según la historia y su diferencia de juego con el de Ty Cobb, incluso su rivalidad, ¿podrías decir que “el melocotón de Georgia era entonces el anticristo?”.Amigo Endo…: Eso lo dices tú y nadie más que tú.Alejandro Ávila, de Caracas, pregunta…: “¿Hay en Grandes Ligas alguna rivalidad como en Venezuela Caracas-Magallanes o en México Naranjeros-Tomateros y Rojos-Tigres?”.Amigo Doble A…: Hay por lo menos tres, Yankees-Medias Rojas, Gigantes-Dodgers y Cardenales-Cachorros.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”…Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.