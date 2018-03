Por qué los receptores son buenos mánager

“Morir es como dormir, pero sin tener que levantarse para orinar”… Woody Allen.-o-o-o-o-Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Hoy es Día del Correo.Cipriano Velásquez V., de San Cristóbal, protesta…: “Su columna de este lunes es el colmo de la falta de respeto. ¡¿Cómo va a comparar a ese borracho come perros calientes que llamaban Babe Ruth con Jesucristo?!. Jesús es incomparable, respetable, divino, santo. Me imagino que usted estará excomulgado, porque hace tiempo viene ofendiendo a Dios. Leí cuando publicó que las ingles de las monjas son poco vistas. Esos son insultos y graves pecados. Vaya hoy mismo a confesarse, diablillo enmascarado”.Amigo Cipri…: O sea que, según tú, las ingles de las monjas sí son muy vistas. Y gracias por leerme todos los días.Donaldo Hurtado, de Puerto Peñasco, pregunta… “¿Usted cree que no obstante el desastre que ha sido Joakim Soria en estos entrenamientos, lo dejen con el equipo grande para la temporada?”.Amigo Don…: Joakim tiene efectividad de 18.00 con apenas dos innings lanzados, le han sonado siete hits, entre ellos un jonrón. Pero son simplemente números de entrenamientos, y él, a los 33 años, es tremendo relevista, con 204 juegos salvados en su carrera, en la cual tiene efectividad de 2.86 en 573.2 innings. No creo que los Medias Blancas lo hayan obtenido en el cambio del cuatro de enero con Royals y Dodgers y le vayan a pagar nueve millones de dólares por la temporada, para mandarlo a las menores o a su casa. Si le preguntas al mánager Rick Rentería, te responde…: “Soria es nuestro cerrador”.Damian Madem, de Honolulú, Hawái, pregunta…: “¿Por qué los catchers resultan tan buenos mánager en Grandes Ligas?”.Amigo Damie…: Considero que los receptores se acostumbran a dirigir porque son los únicos peloteros que durante los juegos dirigen. Tienen que dirigir a los lanzadores y colocar a los fildeadores. Otro aspecto de importancia, son los únicos que ven el juego de frente al campo, con todos sus detalles. De los 30 mánager en las Mayores hoy día, 13 fueron catchers, y también lo fueron 11 de los 18 que dirigieron equipos ganadores de las Series Mundiales desde 2000…: Joe Torre, 2000; Bob Brenly, 2001; Mike Scioscia, 2002; Jack McKeon, 2003; Joe Girardi, 2009; Bruce Bochy, 2010, 2012 y 2014; Ned Yost, 2015; Joe Maddon, 2016, y A. J. Hinch, 2017.Ovidio Quintero W., de Caracas, pregunta…: “¿Puede hacerme el favor de informarme en qué año inauguraron Wrigley Field y cuánto costó construirlo?”.Amigo Yiyo…: La agradable y muy beisbolera casona de los Cachorros fue inaugurada junto con la temporada de 1914 y costó lo que se paga ahora por un apartamento, 250 mil dólares.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.