Por qué no el beisbol en las Olimpiadas

Hoy es día del correo. Ojo…: ¡¡Por favor!! no puedo contestar a quienes no dicen desde dónde escriben!! Lo siento mucho.Francisco Severino, de Roma, Italia, pregunta…: "Muchos bigleaguers fueron mandados a la Segunda Guerra Mundial y a la de Corea, pero no he sabido de peloteros que hayan ido a Vietnam o a la del Golfo Pérsico. ¿Hubo algún cambio en las exenciones del servicio militar en EUA?".Amigo Paco…: El servicio militar fue obligatorio hasta 1973. Pero varios bigleaguers se presentaron como voluntarios, antes de ser llamados para la Segunda Guerra.Miguel E. Sierra M., de Santiago de Chile, pregunta…: "¿Le parece bien si, en vez del Mundial de Beisbol, se mandan equipos nacionales a los Juegos Olímpicos?".Amigo Migo…: Los Juegos Olímpicos son cuando en Japón, México y Estados Unidos se juegan los campeonatos de mayor importancia, incluso ligas menores y Grandes Ligas. Significaría mucho dinero y demasiada exposición que, por ejemplo, enviaran a Japón entre el 24 de julio y el 9 de agosto del 2020, cuando son las Olimpiadas allá, a José Altuve, Carlos Correa, Mookie Betts, David Price, Chris Sale, Manny Machado, Clayton Kershaw, Giancarlo Stanton, Aroldis Chapman, Joakim Soria, Luis Severino, Rick Porcello, más los mejores de las pelotas japonesa y mexicana. Ni eso hace falta, ni hace falta el llamado Mundial de Beisbol.Alwinn A. Lartez F., de Valencia, pregunta….: "Cuando llegue el caso, ¿usted le daría su voto a Omar Vizquel y a David Concepción en el Comité de Veteranos?".Amigo Al…: No pertenezco al Comité de Veteranos y David ya pasó por esas votaciones.Rosario Quintero, de Culiacán, pregunta…: "¿Por qué, según le respondió al lector José A. Jáquez M., de Tijuana, los mánager usaban a menudo eso de mandar al pitcher a otra posición, mientras uno diferente le lanzaba a uno o dos bateadores, para entonces volver a llamar al que lanzaba al comienzo?".Amigo Yayo…: Sacaban y sacan temporalmente al lanzador porque no es efectivo frente al siguiente o los dos siguientes bateadores. Pero, el mánager prefiere seguir con él después. Pura estrategia.Anselmo Lizcano, de Hermosillo, pregunta…: "¿Cuáles han sido las Grandes Ligas desaparecidas en la historia?".Amigo Chelmo…: Van cuatro, la American Association, que funcionó desde 1882 hasta 1891, la más longeva; la Union Association jugó una sola temporada, la de 1884; la Players League también sobrevivió un año nada más, 1890, y la Federal League, 1914 y 1915.