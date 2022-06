Por un lado, la demandan, por el otro, le dan 400 millones

¿Mensaje al “Químico”? El gobernador anunció ayer que interpondrán denuncia contra la empresa Azteca Lighting. Porque han descubierto el incumplimiento de contratos en la iluminación de canchas deportivas en el estado. Se pagó prácticamente por adelantado. Y no instalaron las luminarias. El tema no es menor. Y lo sabe el gobernador Rubén Rocha Moya. Porque esa empresa, propiedad del empresario Alonso Puerto, es quien está involucrada en el escándalo de la compra de luminarias en Mazatlán por más de 400 millones de pesos. La compra, como ya se sabe, no fue sometida a licitación. El caso, como ya también se sabe, está en manos de la Auditoría Superior de Sinaloa y notificado al Congreso del Estado. No es para nada ajeno a Rocha Moya que el tema de Azteca Lighting no es solamente el pago del 35 por ciento de las adquisiciones contratadas en la administración anterior. Tampoco que aún no hayan instalado las lámparas como estaba acordado por escrito. Menos el adeudo de alrededor de 2 millones de pesos por esas adquisiciones. El tema de fondo es lo que está sucediendo en Mazatlán entre esa empresa y al alcalde Luis Guillermo Benítez. Porque se está volviendo a contratar, ahora con una suma mayor a los 400 millones de pesos, a una empresa que, de acuerdo con la información del gobernador, incumple con los contratos. Y una empresa que ayer el propio gobernador le dio instrucciones al secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, que se encargue de presentar la demanda. En el caso de Mazatlán y los 400 millones de pesos, es más grave. No son los 2 millones que aún adeuda el Estado a la empresa Azteca Lighting, son más de 80 millones que por órdenes del alcalde ya se les pagó como adelanto.

El juego de las demandas no resuelve para nada el fondo de las irregularidades. La historia muestra que quienes incumplen y demandan al gobierno, pasado un breve tiempo, vuelven a convertirse en proveedores de servicios. Y los vicios siguen. Ahí está el caso de la empresa Nafta, que forma parte del Grupo Arhe, que demandó al Gobierno Municipal. Este contrademandó. Al final, el Municipio pagó más de 141 millones de pesos. Y sin embargo, este grupo sigue apareciendo como proveedor de servicios del mismo Municipio al que castigó con el pago de más de 141 millones de pesos por la demanda famosa de Nafta. El gobernador Rubén Rocha Moya ahora ordenó demandar a la empresa Azteca Lighting. Habrá que ver si al chico rato la vemos nuevamente aparecer como proveedora del Gobierno. No aprenden.

Ahora es la iglesia la que pide un alto a la violencia. En todos los templos católicos se dio lectura el pasado domingo a un pronunciamiento del Episcopado Mexicano. Ahí se advierte que es inútil seguir negando la brutal violencia que vive el país. En Mazatlán, y en voz del obispo Mario Espinosa, la exigencia de la Iglesia fue escuchada por la feligresía en demanda de que se reconozca que los programas de seguridad han fracasado y deben ser revisados. “Ya basta de violencia”, destacó el prelado. Desde la sierra hasta la costa, a lo largo y ancho de todo el país, la Iglesia asumió su rol de defensa al pueblo. A las instituciones y al derecho que todos tienen a vivir en paz. El asesinato de dos padres jesuitas en la sierra de Chihuahua ha provocado que la indignación en el país llegue a su límite.