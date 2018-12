¡‘Pos’ cómo le habrán hecho todo este tiempo!

El que anda con todo es Juan Eulogio Guerra Liera, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya que pidió el 16 por ciento de incremento para el presupuesto del 2019 de la institución, y que dizque hasta necesitan más. ¡Vaya usted a saber cómo han sobrevivido sin ese incremento! Si alguien puede hacer el favor de avisarle a los de la Auditoría Superior de la Federación pa’ que inspeccione los recursos del presupuesto, llame al (667) 716 03 28.

> No se quedan de brazos cruzados

Allá en los ejidos Primero de Mayo y 20 de Noviembre, en el municipio de Ahome, andan con todo buscando dompes de tierra pa’ seguir con la talacha que ellos mismos se echaron a cuestas de tapar todos los hoyos que tiene el libramiento de la carretera Lateral 18, porque afirman que ya tienen años y que, por más que han pasado accidentes, las autoridades no se ponen las pilas pa’ taparlos como Dios manda. Ahí si puede, échele un fonazo al mero mero de Obras Públicas en Sinaloa, Osbaldo López Angulo, al (667) 714 33 12, pa’ que mande unos cuantos dompazos.

> ¿Le gusta ser el centro de atención?

La dirección de Tránsito Municipal en Guasave está en busca de personas a las que les guste el protagonismo y que sepa, por supuesto, sobre las reglas de vialidad para que se avienten la nada fácil tarea de controlar, o por lo menos, hacer que sea menos caótico el tráfico en la ciudad. El sueldo es bastante bueno, así que, los interesados solo tienen que acudir con Manuel Blanco, chaca de la corporación, o echar la llamada al (687) 872 18 18.

> Mercado en el olvido

Urgen plomeros, electricistas y albañiles para que se lancen a chambear en la rehabilitación del mercado en la sindicatura de Pericos, Mocorito, pues la raza nomás ve ir y venir administraciones y el edificio cada vez está más deteriorado sin que se vean intenciones de darle una manita de gato, y así no se trabaja muy a gusto. Si te interesa el ‘jale’, márcale al mero mero de Obras Públicas municipales, Alexis Alfredo López, al (673) 735 02 92.

> Sufren sin agua

En la comunidad de Las Higueras, municipio de Rosario, la gente sufre por la falta de agua potable desde hace más de un mes. No saben exactamente por qué les falta el líquido, pero lo que sí es cierto es que cada día se las ven más negras pa’ conseguirlo. Incluso tienen que desembolsar dinero pa’ adquirirlo en botellas. Pareciera que Las Higueras no están en el radar del alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez, pues no han recibido el apoyo que necesitan. Ya se están organizando pa’ caerle al Palacio o de plano marcarle al (694) 952 04 10, pa’ que sepa que en Las Higueras lo están necesitando.