Posibilidades para Mingo Vázquez

Las posibilidades de ser candidato fuerte a Mingo Vázquez se le acercaron tras la alianza PT, Morena y Verde Ecologista

Perfilado. Dicen que las posibilidades de ser “candidato fuerte” a la alcaldía de Ahome se le acercaron al líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez. Sus seguidores brincaron de gusto cuando trascendió que el Partido del Trabajo, Morena y el Partido Verde mostraron su intención de alianza en las elecciones del próximo año. Por lo manifestado desde el año pasado por el comisionado del PT en Sinaloa, Leobardo Alcántara, el dirigente electricista es su “gallo” para la alcaldía, por lo que algunos sacan las cuentas que lo van a sacar adelante en este municipio. Se habla que Alcántara hará que el PT siga en Ahome con la cuota en la designación del candidato a la alcaldía. Puede que algunos en Morena se resistan, pero hay voces en ese partido que estiman que el promotor deportivo es la mejor opción. Se habla que Francisco Miranda, líder del Partido Verde, pretende desmarcarse del acuerdo nacional para en Ahome ir con candidato propio a la alcaldía: él mismo. Algunos tomaron su postura como “cómica”.



El engaño. La tesorera Ana Ayala Leyva se engaña sola y pretende engañar a los ahomenses. Tras que la mayoría de regidores rechazó que la cuenta pública anual 2019 pasara a la Comisión de Hacienda porque no cumplía con el procedimiento, ya que no pasó por la síndica procuradora Angelina Valenzuela, Ayala Leyva se aferró a que está haciendo bien las cosas el enviar al Congreso del Estado la cuenta sin pasar por Cabildo. En la lucha de opinión pública queda más mal que bien. Ella repite el mismo discurso de los regidores Raymundo Simons y el que llegó por el PAN, Alfonso Pinto, con el agregado de que aclara que el punto de la cuenta pública lo subió a Cabildo solo para informar a los regidores de lo que se estaba haciendo. Sin embargo, eso no se estipulaba en el punto, sino que era para su análisis y dictaminación, como ella misma lo solicitó y se le rechazó. Es decir, lo que dice Ayala Leyva de que solo era para información se contrapone al punto de la sesión de Cabildo. No halla cómo salir del atolladero.



Imagen. El que puso a circular un video de la entrega de la escuela de la Ladrillera, Mochicahui, El Fuerte, fue el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave. Es sin lugar a dudas para poner énfasis de que se acabaron las aulas de cartón en las escuelas de Sinaloa a un año de asumir ese cargo. Además, algunos dicen que de una u otra forma promover su imagen con miras al 2021 y que a más de uno les quita el sueño. ¿Será?



Relajamiento. La prueba de fuego para los próximos 15 días en la lucha contra el coronavirus será hoy con la celebración del Día del Padre. La mayoría de las voces indican que se reprobará porque ya hay un relajamiento social evidente que se incrementará a partir del próximo martes en el que prácticamente las actividades económicas serán abiertas. La mezcla de esta fecha y la reapertura económica es de pronósticos reservados para el sistema de salud sinaloense.



Portazo. Dicen que los que no los calienta ni el sol son al tesorero y oficial mayor de El Fuerte, Esteban Moreno y Favián Cota. El día de la visita del gobernador Quirino Ordaz Coppel no los dejaron entrar al privado del restaurante del Pueblo Mágico en el que este comió con la alcaldesa Nubia Ramos y otros más. Se habla que la que les dio el portazo es Olga Encinas, la secretaria particular y comadre de la alcaldesa. Literalmente los corrió del lugar para que Nubia Ramos le metiera el hombro al secretario Leonel Vea al acercarlo al gobernador en la ruta por la alcaldía. Esto sin lugar a dudas agudizará la división en el Gabinete entre la gente de la alcaldesa y la del tesorero Esteban Moreno.