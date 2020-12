Posible alianza en El Fuerte

De manteles largos. Priistas de Ahome y todo el estado se volcaron a las redes sociales del titular del Isife, Álvaro Ruelas Echave, para felicitarlo por su cumpleaños número 44. Entre felicitaciones y muestras de cariño se dejaron ver también algunos comentarios de apoyo para el funcionario como posible candidato, sin especificar ningún cargo, pues a pesar de pasearse por todo el estado con la bandera de la dependencia estatal en apoyo a la educación, todavía no se define si Ruelas Echave aparecerá en las boletas electorales del 2021. Por lo pronto, sus amigos le echan porras y lo animan para que acepte si su partido, el PRI, se lo propone. Lo que más llamó la atención fue la felicitación, incluso con foto y todo, de su compañero Marcos Osuna, otro que quiere la candidatura a la presidencia municipal de Ahome.



Encampañados. Los que sí andan encampañados son los integrantes del PAS en El Fuerte. Ayer, el presidente de este partido, Daniel Valdez Pacheco “El Musa”, quien se menciona como posible candidato a la alcaldía por este partido, recorrió el recién remodelado mercado municipal del Pueblo Mágico. El pretexto fue la campaña de sanitización que este partido promueve con motivo de la pandemia por covid-19, la cual denominan “Fumipas”. El pasista no andaba solo, junto a él se dejó ver el expriista de hueso colorado Manuel López Armenta, quien se unió a este partido por ser de la UAS y ahora ya ocupa la secretaría municipal. Saludaron a la gente, sanitizaron espacios públicos y de paso mostraron pancartas de su partido y de su imagen cumpliendo a cabalidad la línea de trabajo que marca su líder estatal, Héctor Melesio Cuen Ojeda, de trabajar los 365 días del año. ¡Ahí nomás!



Posible alianza. En el municipio de El Fuerte, Morena no tiene mayoría en Cabildo, pero el que ha dado de qué hablar ha sido Gildardo Leyva como representante en el Congreso del Estado. Si bien no se han definido alianzas, en el alteño municipio se habla de que pudiera unirse el Verde Ecologista con Morena. Aquí lo interesante es que se dice que el verde arropa la candidatura a la alcaldía del empresario transportista Vicente Picos, lo que dejaría fuera de la jugada a Gildardo Leyva. Varios se quedarán como novias de rancho: vestidas y alborotadas.



Pollotón. Un intenso movimiento de jóvenes se dejó ver en la cabecera municipal de El Fuerte con la intención de recabar pollos o recurso económico para adquirirlos y posteriormente repartirlos entre la ciudadanía más vulnerable de este municipio. Hasta el momento, el movimiento es apartidista, aunque muchos, dicen, trataron de colgarse de la buena intención de los jóvenes emprendedores que iniciaron con la promoción de esta noble causa. Ayer, el que se unió fue Carlos Espinoza, del llamado Chepito (trenecito que pasea a los turistas por el Pueblo Mágico) quien entregaría en donación todo lo recabado en los paseos realizados de 4 de la tarde a 9 de la noche. El gesto fue bien visto por los organizadores del evento, claro, no sin antes asegurarse que no hay intenciones políticas detrás de tan generoso apoyo. ¿Será? Ya nadie cree que no haya interés.