Posible relevo en la Japama

Relevo. Las versiones de que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, le va a “dar las gracias” a Guillermo Blake como gerente general de la Japama tomaron fuerza este fin de semana. Se habla que no tarda en convocar al Consejo de Administración de la paramunicipal para proponer el cambio tras el resultado de la auditoría que los ahomenses tienen como referente que fueron “inflados”. Hasta el nombre de Paúl Corona, director de Inversiones de la comuna, suena para sustituir a Blake. Algunos señalan que con el cese Chapman quiere bajar presión de los consejeros, pero como que el posible relevo le va a provocar más ruido.



Misterio. El aguijonazo que envió el director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, al hacer público su interés por la alcaldía de Ahome dejó intrigados a más de uno. ¿Por qué partido podría participar en el proceso electoral de 2021? Esto es lo que no ha dilucidado Angulo Castro ni sus cercanos, lo que le pone un halo de misterio al proyecto del “Lobo Plateado”, como muchos lo conocen. Como en las vísperas del proceso electoral se han presentado dos que tres sorpresas, algunos no ven remoto que Angulo Castro se salga con la suya.



Reparto. Como lo hicieron “al bravazo”, los productores de trigo de Sonora y Valle del Carrizo tuvieron que repartirse el grano que sacaron a la fuerza de las bodegas de Multigranos en Estación Francisco tras más de año y medio que la empresa no se los pagó. Cada quien va a hacer del producto lo que más les convenga porque no pudieron venderlo, ya que los compradores no se quisieron meter en problemas. Y sí, porque hubieran comprado el grano robado, acusación que ya existe contra los productores en el ministerio público. O sea, este grupo de trigueros se desesperó, quiso dar el golpe mediático, recuperar el grano, pero sin medir las consecuencias pese a que ya sabían que el otro grupo, el cenecista, ya tenía negociaciones con Almer para destrabar el conflicto. Lo mejor que le puede pasar al grupo de trigueros sonorense y carricense es que la empresa Almer no señale a alguien en particular y el ministerio público se haga de la vista gorda en la investigación.



Debut. El que va a debutar con la entrega de apoyos gestionados ante la Congregación Mariana Trinitaria es Guillermo Algándar, presidente de la Fundación Yakar. El día 7 de enero está programada la llegada de una remesa de tinacos rotoplas. Con esto, Algándar empezará a dar resultados a los ahomenses tras lograr el reconocimiento de enlace de la congregación en Ahome.



Tensión. Dicen que el secretario del Ayuntamiento de El Fuerte, Leonel Vea, y el síndico procurador Luis Alberto Lugo aceleraron el paso para posicionarse con el fin de lograr la nominación priista por la alcaldía. Esto a generado tensión entre estos y sus seguidores. El episodio más reciente es que Lugo se reunió con los síndicos municipales para mandar el mensaje de que tiene el apoyo de estos, lo que desagradó a Vea, quien se vio débil en su propio terreno.



Amarrado. El que no se queda atrás es Vicente Pico, quien quiere la alcaldía de El Fuerte. En su activismo, hoy por la mañana se reunirá en conocido restaurante con los integrantes de la Asociación de Periodistas de Los Mochis, en donde sigue la pasarela de aspirantes a los puestos de elección popular. Pico ya ni se preocupa porque de entrada tiene en la bolsa la candidatura a la alcaldía por el Partido Verde Ecologista, pero con posibilidades de que se sumen a su proyecto otros partidos como candidato común, ya que el plazo para ir en coaliciones venció. Y si no Pico irá con el puro Verde Ecologista.