Posibles aspirantes a la candidatura en Ahome

Los nombres. Sin querer queriendo, el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, deslizó los nombres de quiénes son los contemplados para la candidatura del partido a la alcaldía de Ahome: Álvaro Ruelas Echave, Bernardino Antelo Esper, Marco Antonio Osuna Moreno y Domingo “Mingo” Vázquez. En su visita a este municipio para echar andar los foros ciudadanos, Valdés los mencionó, con lo que mandó el mensaje de que los otros que aparecieron en una lista no están en la jugada porque, incluso, desmintió la existencia. Sin embargo, todavía falta tiempo para la definición, pero por lo pronto están entretenidos con los foros para la plataforma electoral que arrancaron en esta ciudad en la que estuvo el senador Mario Zamora Gastélum que quiere la grande de Sinaloa.



Mano negra. El líder sindical electricista, Domingo “Mingo” Vázquez, está siendo objeto de una embestida de alguien que lo quiere borrar del mapa de posicionamiento en Ahome. Resulta que los logos del Deportivo Mingo Vázquez están siendo eliminados en los estadios, tanto en la ciudad como en las sindicaturas. Es un operativo planeado en un momento en que el promotor deportivo tiene posibilidades de si no es por un partido es por otro para la candidatura a la alcaldía. A este ambiente le atribuyen algunos que le estén borrando los anuncios publicitarios en los estadios, que dicen que se los otorgaron en reciprocidad por el apoyo que le ha dado al deporte. Ya en días pasados se supo que funcionarios del alcalde Guillermo “Billy” Chapman amenazaban a líderes en colonias y ejidos para que no apoyaran a “Mingo” Vázquez.



Reciclaje. Fue cuestión de que la dirigencia del PRD le propusiera fuera su candidato a la alcaldía de Ahome para que Humberto “el Zorrita” Soto se inflara. Se dio a desear, que la va a pensar porque tres partidos también le propusieron lo mismo. Uno de ellos fue el de Morena, lo que nadie le creyó porque su dicho no lo acompañó con mayor información. Por ejemplo, quienes le propusieron eso en los otros partidos. El Zorrita Soto le echa mucha crema a sus tacos como si los ahomenses no supieran el papel gris que tuvo cuando fue regidor por el PAN. Con solo mencionar que ni a las sesiones de Cabildo asistía. Como que Francisco Javier Juárez, secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas del PRD en Sinaloa, lo que quiere es solo cumplir con el requisito de sacar candidatos. Y es que a lo de el Zorrita se le suma Víctor Manuel Sarmiento, a quien quieren en El Fuerte. Este ya les dijo que sí. Dicen que la ambición política del Semas no tiene límites. Ni siquiera por cortesía se despidió de los panistas.



Exceso. Con muy mal tino, el regidor morenista Ramón López Félix empezó su activismo para la candidatura de Morena a la alcaldía de Ahome. Promovió su imagen al visitar a un grupo de pequeños productores en el ejido San Isidro, Higuera de Zaragoza, lo que no tendría nada malo si no es porque en las fotografías que se tomó y que hizo públicas les insertó la leyenda del programa federal Sembrando Vida. O sea, se publicita con los programas oficiales. Ah, bárbaro.



Reinvindicación. Los consejeros de la Japama se están poniendo en su papel después de las críticas que se ganaron a pulso por su pésimo desempeño. Van a exigir al alcalde Guillermo “Billy” Chapman que cite a sesión lo más pronto posible. Héctor Ibarra, presidente de Canacintra, trata de reinvindicarse tras las trastabilladas que dio por el caso del pago a Sergio Leyva por la auditoría que realizó. Quien quite y salga regañado junto con los otros porque el alcalde Chapman puede salirles con que sus chicharrones nomás truenan.