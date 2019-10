Postergan la agonía en Ahome

La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado aplazó para el miércoles de la próxima semana la decisión de procedencia o no procedencia de los juicios políticos que tiene en su contra el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman.

Si bien es cierto que se prolonga la angustia para muchos ahomenses, sobre todo para los promoventes de los juicios políticos, también lo es que la resolución se haya dado para obtener más elementos de los casos de presuntas irregularidades en que ha incurrido el alcalde.

No es cosa fácil la decisión, ya que si en términos políticos el alcalde está en una pésima posición, pero las causales graves tienen que acreditarse para no tener ninguna dificultad legal y no darle elementos para que rebata la decisión de procedencia.

Por eso no se les puede cargar la mano a los diputados locales por postergar la resolución. Al contrario, más información puede despejarles muchas dudas sobre las acusaciones en contra del alcalde Chapman.

Ya los ahomenses y sinaloenses se darán cuenta si alguno de los diputados locales van a actuar en base a los documentados o por consigna, esto último sería muy mala señal que enviaría la 4T a los ciudadanos.