Postergan las jornadas de vacunación para adultos mayores en Mazatlán.

Jornada dominguera. La jornada de vacunación anunciada para reforzar la inmunización de los adultos mayores se postergó. Ahora se realizará del domingo 12 de diciembre al 15 del mismo mes. Quizá sea mejor, pues es preferible esperar unos cuantos días más para mejorar la organización, que enfrentar las esperas de 12 horas y filas kilométricas como las vividas por miles de jóvenes y padres de familia durante la vacunación de las personas con 15 años y más.

Las verdaderas cifras. Durante semanas, el Gobierno del Estado presumió la disminución de la incidencia del Covid-19 y día a día reportaba cero defunciones por Covid-19. Las verdaderas cifras se saben hoy. En los últimos dos días, el reporte epidemiológico ha referido cifras alarmantes para quienes confiaban en que la pandemia estaba cediendo. El miércoles, la Secretaría de Salud reportó en Mazatlán 18 nuevas defunciones y 25 casos activos nuevos. Ayer, el reporte anunció 26 nuevas muertes y 26 casos más. “Defunciones rezagadas entre el mes de julio y noviembre que se confirmaron por asociación epidemiológica y dictaminación y registradas en plataforma”, especifica el informe. Con ello, Mazatlán ya acumula mil 524 muertes relacionadas con el Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Parón a las fiestas. A propósito, la oficial mayor del Ayuntamiento, Nayla Velarde Narváez, anunció ayer la prohibición de posadas multitudinarias en las calles como medida para frenar el aumento de los casos de Covid-19 y prevenir que las celebraciones decembrinas deriven en una cuarta ola de contagios. Hizo un llamado a la mesura de las familias y advirtió que aquellos que no acaten las disposiciones serán sancionados. El anuncio no cayó nada bien a los entusiastas de las fiestas y no dejaron de criticar la incongruencia de los funcionarios municipales que prohiben departir a los ciudadanos y entre ellos festejan al margen de los protocolos, como lo hicieron la noche del miércoles en la develación del Monumentos a The Beatles, en Olas Altas.

El disgusto del “Químico”. Durante la develación del Monumento a The Beatles, la noche del pasado miércoles, el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, criticó a aquellos que solamente quieren saber cuánto cuesta la obra. Y lo hizo en clara referencia a reporteros que cuestionaron sobre el monto de inversión que hizo para concretar el proyecto en Olas Altas. “No vengo a hablar de inversión”, respondió el morenista, para luego dar la espalda y retirarse. Ya con micrófono en mano, Benítez Torres alzó la voz contra quienes solo buscan saber cuánto gasta el Municipio, sin ponderar el beneficio a la ciudad. Es evidente que la rendición de cuentas no es del gusto del “Químico”, sin embargo, la ciudadanía tiene el derecho de saber en qué se gasta el gobierno el dinero de las contribuciones, así como la autoridad tiene la obligación de transparentar sus gastos.

Leer más: Este día reactivarán la vacunación Covid de adultos mayores en Mazatlán

Tema pendiente. El Ayuntamiento está por terminar el proyecto de presupuesto de egresos para el 2022. Una de las prioridades planteadas es la construcción de un nuevo panteón, para el cual ya se tiene definido un terreno. Lo que no se ha dicho es lo referente a la investigación iniciada por la compra, supuestamente fraudulenta, de un predio durante la administración del priista Fernando Pucheta. Se pagaron 22.5 millones de pesos por un predio en Miravalles inservible para ser un camposanto, pues está lleno de rocas.