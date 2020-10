HISTORIA EN EL DEBATE

22 de octubre de 1970

Postrer adiós para Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas del Río ya es parte de la historia, desde esta tarde sus restos reposan en el monumento a la Revolución en compañía de otros próceres como Madero, Elías Calles y Carranza. En las cuatro columnas que sustentan el coloso de piedra, erigido en memoria de nuestra gesta revolucionaria, queda el general Cárdenas, iniciador de la Reforma Agraria y autor de la expropiación petrolera.

Miles de campesinos y gente de pueblo se hicieron presentes gritando “Viva Cárdenas” cuando se ponía la última losa en la columna donde quedaron sus restos mortales y su presencia espiritual en letras de oro. Poco antes, el general Cárdenas, fundador de la CNC, recibió el póstumo homenaje de miles de campesinos en el recinto de la alianza. Rezos, lágrimas y dolor fueron el marco al sentido acto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Vienen ministros y altos funcionarios. El gobernador, licenciado Alfredo Valdés Montoya, se reunirá en la Ciudad de México con un grupo de secretarios de Estado y altos funcionarios federales que vendrán a Sinaloa para inaugurar, en representación del presidente Díaz Ordaz, las numerosas obras de inversión federal directa construidas durante el sexenio 1964-1970. Durante un convivio que tendrá lugar en la Secretaría de Obras Públicas se estudiarán itinerarios y se marcarán fechas.

Meir no negociará la paz con Egipto. ONU. La primera ministra de Israel, Golda Meir, declaró que su país no reanudará las conversaciones de paz hasta que la República Árabe Unida efectúe una retirada militar en la zona cercana al Canal Suez que está comprendida en la tregua del Medio Oriente. Meir dijo ante la Asamblea General que el Estado judío está dispuesto a mantener la actual cesación y hostilidades “sin límite de tiempo”. Añadió que Israel no entrará de nuevo en negociaciones para alcanzar la paz.

Festejo para Enrique Balderrama. Con motivo de su aniversario de edad, el estimado caballero Enrique Balderrama Bórquez recibió felicitaciones e infinidad de abrazos. El restaurante Nautilus del Yatch Hotel fue el escenario de la gran convivencia que se organizó para el festejado donde acudió gran cantidad de amistades del atento y caballeroso Enrique. Los asistentes llevaron valiosos presentes y disfrutaron de una deliciosa cocina de mar, acompañada de bebidas refrescantes de todo tipo.

22 de octubre de 1995

Doctor Eliseo Lugo, “Médico del Año”. “El haber sido nombrado Médico del Año, representa para mí una distinción que merecen muchos médicos, donde lo más importante de esta actividad es aliviar a los que sufren dolor, siempre con la ayuda de Dios”. De esta manera se pronunció el doctor Eliseo Lugo Valenzue-la, al ser designado Médico del Año por el Colegio de Médicos de Los Mochis, organismo que preside el doctor Santiago Sibrián Vega. “Esto representa un logro más, donde el apoyo de mi familia, colegas y la sociedad ha sido el pilar fundamental”, declaró.

DH no son garantía para delincuentes. México, D.F. El secretario de Seguridad Pública, David Garay, afirmó que “los derechos humanos no son garantía de defensa para los delincuentes”. Por ello, precisó que “es impostergable que los servidores públicos sean capacitados y profesionalizados en su campo, a fin de que se concienticen de que quien cometa un ilícito, deberá ser castigado y separado de su cargo si el caso lo amerita”. Expuso que los derechos humanos y la seguridad pública no son binomios insuperables.

Ataque con cohetes en Afganistán. Kabul. Un cohete estalló en medio de un concurrido mercado, dejando 8 muertos y 18 heridos, al tiempo que un enviado de la ONU iniciaba un nuevo esfuerzo para concertar un cese del fuego en la guerra civil. Uno de los tres cohetes disparados por la milicia opositora talibán estalló frente a un concurrido restaurante, haciendo que cientos de personas corrieran despavoridas en busca de refugio; los otros cohetes cayeron cerca de un hospital, hiriendo a médicos, enfermeras y pacientes.