Postulación de Pável Castro para otro trienio

El desfiguro. Ni porque les señalaron claramente los artículos que violentaban, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y la mayoría de regidores aprobaron, como estaba “planchado” que Pável Castro Félix siguiera como titular del Órgano Interno de Control. Dicen que la intención no es otra más que tener a Castro Félix como títere del alcalde. Si lo designaron o ratificaron, lo que ya no se sabe qué fue, bajo la ilegalidad, solo se espera que les tape las ilegalidades, claro dicen, las que le convengan al alcalde, pero otras las va a sancionar para “taparle el ojo al macho”. Y se habla que fueron torpes porque hasta en el orden del día está estipulado que es designación, lo cual solo le compete proponerlo a la síndica procuradora Angelina Valenzuela, como se los ilustró ella misma y el regidor pasista Fernando Arce, además del posicionamiento del regidor morenista Gerardo Amado. Es decir, ni siquiera en el orden del día pusieron que se trataba de una ratificación para sacarle la vuelta a la ley. O sea, ya los regidores solo ejecutaron la consigna de levantar el dedo, que para eso se pintan solos.



A los tribunales. Como eso ya estaba cantado, también lo está el hecho de que la síndica procuradora va por ellos, se irá a los tribunales. Dijo que interpondrá el recurso en el Tribunal de Justicia Administrativa y en el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa. Lo que pretende es que se declare sin efecto el acto y ejercer ella la facultad de proponer al nuevo titular del Órgano Interno de Control ante el Cabildo, como lo estipula la normatividad. Pero además que el Tribunal Electoral emita una nueva sentencia en contra de Chapman y los regidores que siguen ejerciendo violencia política en razón de género y acoso laboral. Bueno, los que siguen el dictado de Chapman de seguir violando la ley a su conveniencia. Sin embargo, una cosa es lo que dice y ya se verá si la síndica lo hace.



Reedición. En realidad, lo que ocurrió ayer en la sesión de Cabildo es una reedición de la que se llevó a cabo para suspenderle las actividades a PASA, de lo que ya los ahomenses están pagando las consecuencias. Con argucias legaloides y con la misma mayoría de regidores, Chapman agarró vuelo y confiscó el relleno sanitario de la empresa bajo el cuento de que estaban en lo legal para favorecer a OP Ecología. Un juez de distrito le tumbó la faramalla y le devolvió el relleno a PASA. Actuó en la ilegalidad. Lo mismo puede ocurrir legalmente en el caso de Pável Castro, pero por lo pronto Chapman y la mayoría de regidores se pegaron de nuevo su quemada.



Otra más. El alcalde Chapman es muy dado a criticar a los de las pasadas administraciones, sobre todo a la anterior priista, porque, según él, dejaron en el atraso el municipio. Y ahora que los ciudadanos le piden a través del dirigente del PAN Ariel Aguilar que solucione el problema de los baches, sale con que no lo puede resolver porque no tiene dinero. Incluso, hace una aseveración “volada”, como acostumbra, de que los que piden que arregle los baches no pagan impuestos. ¿Será el caso del líder panista? Y qué tal si las pasadas administraciones no tuvieron el dinero, como él dice ahora, para solucionar los problemas. Eso le vale a Chapman si con eso se lava las manos.



Aprovechan. Ya no hicieron la fiesta de Independencia en el partido, sino los líderes del PRI en Ahome, Dulce María Ruiz y César Emiliano Gerardo, celebraron la gesta histórica repartiendo comida y bebidas al personal médico y familiares de los enfermos de covid-19 en los diferentes hospitales de la ciudad. De que le buscan para tener presencia entre la gente, le buscan. No desaprovechan la ocasión. ¿Eso le abona a quienes resulten candidatos del PRI? Unos dicen que sí y otros que se va a saber en el 2021.