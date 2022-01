Potencial tributario municipal

audima

Existen tres momentos históricos que dan fundamento legal al impuesto predial: la promulgación de la Constitución de 1917 que reconoce a los municipios y su autonomía; la reforma al artículo 115 de la Constitución en 1982 que lo trasladó a los municipios y lo convirtió en su principal fuente de ingresos propios; y por último, las reformas constitucionales del 23 de septiembre de 1999 que les otorgó la facultad a los municipios de administrar libremente su hacienda.

No obstante, la cantidad que recaudan los 2,471 municipios del país está muy por debajo del nivel máximo de ingresos tributarios. Además, conforme a datos de los Catastros Municipales en México existen 37.8 millones de predios, de los cuales se recauda aproximadamente un 0.2 % del PIB por concepto de impuesto predial cifra relativamente baja, comparada con países como Uruguay que es tres veces mayor o Chile que es cuatro. En Sinaloa, según el Instituto Catastral del Estado existen alrededor de 1 millón 100 mil claves catastrales, de las cuales el porcentaje de eficiencia recaudatoria ronda en un 53 % -Catastro 2016-.

Hoy más que nunca, las haciendas municipales deben ser más responsables, hacer a un lado el costo político, incrementar su recaudación y hacer rediseños tributarios. Pero ¿cuál es el potencial tributario de cada municipio en el estado? Para conocerlo, comencemos por realizar un diagnóstico integral sobre el impuesto predial y los catastros municipales que enfrente el problema de padrones desactualizados, valores catastrales rezagados, ausencia de un visor catastral, la poca vinculación entre el padrón fiscal y catastral y una cobranza pobre.

Por otra parte, dicho diagnóstico debe profundizar en aspectos más relevantes y centrales como: su estructura fiscal, su nivel impositivo -tasas y bases- y su porcentaje de contribución al gasto municipal; la actualización anual de los valores catastrales y su valor equitativo al de mercado; manuales e instructivos de evaluación; profesionalización del capital humano y uso de las tecnologías; y bases de datos.

Pero, no todo está en la cancha del gobierno, como ciudadano debemos reconocer que la dinámica inmobiliaria y de infraestructura física desarrollada ha incrementado la riqueza patrimonial de las familias y en ciertos casos esta no corresponde a la contribución tributaria, lo que impide el mejoramiento de los servicios públicos y el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales.

Entonces, si el ciudadano no contribuye lo suficiente o en su defecto no quiere pagar y si la autoridad recaudadora es ineficiente en el cobro ¿cuáles son las alternativas para aumentar la participación de los sinaloenses en el proceso de recaudación del impuesto predial?

Una de las alternativas para incrementar su recaudación es evaluar y analizar los espacios tributarios, sus correctos elementos tarifarios y explorar nuevos espacios en materia inmobiliaria, ecológica, de servicios públicos, trámites y servicios.

Los elementos fiscales -base y tasa- de las contribuciones siguen siendo en esencia los recursos más importante para solventar el gasto público municipal, el cuál podría alcanzar hasta un 0.60 % del PIB, si se aplica un eficiente programa especial de abatimiento de carteras vencidas, con la voluntad política de cobrar y no ser tolerantes ante aquellos que evaden el pago de impuestos.