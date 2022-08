Un gusto saludarte. Otra semana, otra historia. Espero que te este yendo bien. Si te cuento un poco de cómo me está yendo a mí, mejor dejémoslo en un “bien”; sin duda, un nuevo semestre, un nuevo reto y nuevas oportunidades. Es algo difícil empezar de nueva cuenta, cuando te toca en un grupo nuevo y tus amigos ya no están contigo, pero lo que hoy te quiero contar es esto.

Durante la carrera de medicina vas aprendiendo teoría, cinco años, para ser sincero; pero también dentro de estos cinco años recibes algo que se llama clínica, unas rotaciones donde asistimos a hospitales a practicar lo que llevamos en teoría, todo esto con el fin de que cuando vayamos al internado ya tengamos algo de conocimiento práctico. Durante estas clínicas se acude a ver cómo se realiza la consulta, qué se busca, qué se realiza y todo lo que debería saber un médico. En esas consultas, uno se encarga entonces de observar al doctor de base y también a ser parte de la consulta; nos explican cómo se hace la exploración y, si tenemos la oportunidad, la realizamos, pero ¿para qué te cuento esto? Es muy sencillo, muchas veces tenemos miedo de nuestro estado de salud y también queremos ser atendidos por los mejores, pero también te voy a decir esto, ¿cómo vamos a aprender si las personas no quieren que los practicantes atiendan o ayuden en la consulta?, ¿cómo van a ser expertos en un futuro?, ¿cómo van a poder consultar a personas cuando estén en el servicio social y estén solos?, ¿te das cuenta de la importancia de dejar a los estudiantes practicar? Sé que muchas veces podemos tener miedo, que pueden cometer errores, que se pueden equivocar, también te recuerdo que son humanos y apenas están aprendiendo, pero es por ello que siempre tienen a un experto con ellos apoyándolos y guiándolos. Si tienes miedo porque tu enfermedad sea algo grave, está bien, lo entiendo; pero si vas por alguna enfermedad común, intenta dejar a los practicantes aprender y ten paciencia, no seas grosero con ellos, no sabes si en algún futuro ese joven sea el especialista que salve tu vida. Muchos iniciamos con un sueño: servir, otros buscan intereses económicos, pero al fin de cuentas servimos a lo mismo: a las personas. Nuestro compromiso es salvar vidas, pero también cuidarlas, no estamos para jugar a los doctores, son vidas, como te digo, no es un juego. Tenemos mucho que prepararnos, estudiar y practicar, confía. Perdón si en algún momento la regamos, siempre intentaremos ser mejores y aprender (bueno, esto te lo digo de mi parte).

Por mi parte, me siento emocionado. El viernes de esta semana tengo que ir a mi primera rotación de prácticas clínicas. Me toca ir al área de gastroenterología, no sé cómo me vaya a ir, espero que bien. Te contaré la próxima semana. Espero que también te vaya bien y recuerda esto, nunca suplas una consulta médica, siempre acude con tu médico de confianza ante cualquier situación y siempre ten en cuenta: más vale prevenir que curar.