Pragmático como es Quirino, seleccionará a los más rentables políticamente

Grillos sueltos. Quienes se sientan con posibilidades deberán actuar con cuidado. Y quienes crean que las tienen pero saben en el fondo que no llegarán. También. Septiembre es el mes clave en el que se analizan todas las posibilidades para designar candidatos. Esto no quiere decir que ya en este mes sean designados. Todos, o al menos los más importantes, recibieron “luz verde” para moverse. Y ya hay quién o quiénes les están dando seguimiento puntual para valorar si realmente tienen penetración. Si convencen. Si sus negativos son superiores a sus positivos. Porque además habrán de valorar que no es solamente el “grado de conocimiento” de los ciudadanos hacia tal o cual personaje, sino su aceptación o rechazo. A nueve meses de iniciada la administración estatal. Los políticos que se jactan de serlo y que buscan puestos de elección popular que estarán en juego el próximo año, ya deberían de conocer al gobernador Quirino Ordaz Coppel. Y si no lo han conocido todavía, entonces corren el riesgo de llevarse tremendo chasco. Ordaz Coppel es un hombre pragmático. Y con esa actitud habrá de definir las decisiones que se avecinan. Es un hombre que habla de frente y claro. Pero no por eso vayan a pensar que quienes se acercaron y pidieron “permiso para moverse”, cuenten con su bendición. Quirino no gastará su tiempo en buscar “el hilo negro”. Tampoco correrá el riesgo con experimentos. Quienes aspiran deberán de saber que los más rentables política y electoralmente tienen un gran chance de convertirse en candidatos. Y créanlo. Aquellos que gasten su tiempo y dinero en “golpear” a sus adversarios, corren el riesgo de ser alcanzados por un boomerang. Quirino es un hombre directo que no gusta de dobles discursos, y sobre todo está lejos de cualquier perversidad. Por ello, quienes hablan directo cuentan con su aceptación. No sabemos para qué candidaturas, pero sí conocemos que están en el análisis nombres como Gloria Himelda Félix, Irma Tirado, Rosa Elena Millán, Gerardo Vargas, Sergio Torres. Algunos alcaldes como Fernando Pucheta, Álvaro Ruelas, Jesús Valdez y Carlos Mario Ortiz. Varios de los actuales diputados locales como José Menchaca, por citar uno de tantos. La carta es muy amplia. Y depende de cómo se muevan como podrán pasar el primer cernidor.Otra alberca pública. Así como la tradicional y conocida Alberca Olivera, el Gobierno del Estado proyecta construir una nueva que permita a los mazatlecos y visitantes disfrutar con seguridad paseos en familia. La ubicación de la nueva alberca pública está siendo analizado en diferentes puntos de la avenida Del Mar. También, y podría ser complemento, se está revisando la posibilidad de instalar un monumento a Pedro Infante, con un área lo más parecido a un sencillo museo. Los proyectos van caminando. Y de concretarse, pronto habrán de ser anunciados.Aunque no lo crean. La criticada presentación de Lupita D’Alessio en la ceremonia del Grito en Mazatlán, podría resultar en una poco antes vista asistencia a ese evento. Del norte y del centro del estado están avisando que vendrán a ver el evento. Hasta algunos diputados del norte (no decimos quiénes para no herir susceptibilidades) se han comunicado con el alcalde Fernando Pucheta para pedirle que atienda a sus esposas que vendrán a ver a Lupita D’Alessio. Por instrucciones de Pucheta, se canceló la cena y el brindis que tradicionalmente se ofrece en esa ceremonia. En su lugar habrá una muestra gastronómica que instalará la Canirac.