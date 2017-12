Precampañas: no terminarán como inician

Se está convirtiendo en una de esas personas que odia. Florestán.

En el primer minuto de este jueves, cuando estamos a 199 días de las elecciones federales del próximo uno de julio, comenzarán las precampañas que se dan en condiciones insólitas: los tres partidos que buscan la Presidencia de la República, PAN, PRI y Morena, por primera vez desde su creación el PRD está ausente, tienen precandidato único, lo que es un eufemismo pues Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador serán sus respectivos candidatos presidenciales cobijados por alianzas, pero los únicos, de acuerdo a las formas de nuestra surrealista ley electoral.

Pasada la medianoche, en San Juan Chamula, un referente emblemático del submundo del México real, Meade inició su precampaña en medio del frío invernal de esos altos chiapanecos y el calor, auténtico, de esos olvidados pueblos indígenas, arranque que nos dice que alguien está pensando en esa campaña.

Por su parte, Ricardo Anaya irá hoy a su natal Querétaro, y Andrés Manuel López Obrador arrancará a media mañana en esta Ciudad de México, en lo que debe entenderse como un respaldo a Claudia Sheinbaum, su candidata al gobierno capitalino.

Las precampañas comienzan con los precandidatos colocados en su actual orden de preferencias estadísticas: López Obrador, Anaya y Meade, como consecuencia de la larga campaña de 16 años del primero y sus millones de spots, de los más de dos millones de anuncios del segundo y del bajo perfil del tercero cuya candidatura se comenzó a dibujar el pasado 12 de agosto, cuando en la asamblea del PRI, a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, se eliminaron los candados de militancia y abrieron sus candidaturas a no militantes, es decir, al entonces secretario de Hacienda, lo que muchos no quisieron ver.

Hoy, que arrancan las precampañas de sesenta días, tengo claro que el 12 de febrero no estarán como arrancan, tramo en el que los que menos tienen que ganar son López Obrador y Anaya, y por su desventaja el que tiene más que ganar es Meade.

Los veremos en dos meses.

RETALES

1. LOGÍSTICA.- El primer problema que tuvo que resolver el equipo de Meade fue el de los boletos de avión a Tuxtla Gutiérrez. Es el primer candidato priista que hace campaña en vuelos comerciales, como cuando era secretario del gabinete;

2. CAMPAÑA.- Ahora quieren cargarle a Miguel Ángel Osorio Chong que el PES se haya ido con Morena porque está enojado. Puedo decir que su relación con el presidente Peña Nieto no se ha alterado en nada, pero es fuego enemigo, o amigo, fuego para impedirles, dicen, que llegue al Senado; y

3. MADRUGUETE.- Norberto Rivera no quiso esperar las formas de El Vaticano que anuncian siempre el relevo de obispos a las 12 del día tiempo de Roma, 5 de la mañana de México, y la víspera de su relevo, filtró la carta de su renuncia, pasando por encima de la decisión del papa Francisco de relevarlo en la Arquidiócesis Primada de México por el cardenal Carlos Aguiar Retes.

Nos vemos mañana, pero en privado.