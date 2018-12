Precauciones necesarias

Ya estamos cerca de las fiestas navideñas y de fin de año. Es en esta temporada cuando se incrementan las atenciones de salud, no solamente por enfermedades relacionadas con males respiratorios, sino por quemaduras debido a la manipulación de explosivos al igual que la ingesta excesiva de alimentos y bebidas alcohólicas.

Estas últimas son responsables de innumerables tragedias a lo largo de todo el año pero parece que es durante las fiestas cuando los casos se multiplican. Es importante que tome todas las medidas preventivas dentro de su familia para reducir los riesgos.

Las autoridades no son capaces de poner un policía por cada ciudadano. Es labor de cada uno de nosotros tomar acciones para reducir el peligro de accidentes, no sólo en calle sin al interior de los propios domicilios. Al estar los niños de vacaciones - estas ya están muy próximas - las contingencias pueden elevarse.

Recuerde que males es como la influenza son mucho más peligrosos en esta temporada, y son enfermedades que pueden ser mortales. No hay que bajar la guardia, vienen dias muy bonitos, pero que implican celebrar responsablemente.