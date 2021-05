Precio del maíz supera los 5 mil pesos por tonelada en Sinaloa

ARFS A. C. inició esta semana con la liquidación de cosechas de maíz de su programa de comercialización de maíz por el ciclo otoño-invierno 2020/21, donde el productor logró preciar su maíz en $5,904.88 pesos por tonelada EN UN SOLO PAGO, siendo la primera bodega en Sinaloa en iniciar con liquidaciones. Por lo anterior, invitamos a todos los productores agrícolas que aún no han entregado su maíz, a acercarse a AARFS A. C. y registrarse en nuestro programa de comercialización de maíz para este ciclo otoño-invierno 2020-2021, a precio de mercado libre al alza por tonelada, y pago en 7 días. ¡Somos su opción más rápida y segura! Para más información y atención personalizada, no dude en llamar al teléfono (668) 812 3349 de nuestra área de comercialización.

Ante las primeras trillas de maíz en los valles del Fuerte y El Carrizo, el Grupo Goter, en coordinación con AARFS A. C. y productores socios, iniciaron los operativos de vigilancia en las parcelas de maíz con el objetivo de contrarrestar el robo hormiga, así como también identificar máquinas desgranadoras y puntos de compra-venta clandestinas. Cabe señalar que estos operativos anuales han tenido excelentes resultados debido al gran apoyo de las fuerzas municipales de seguridad del municipio de Ahome, brindado protección y respaldo a los predios agrícolas. Invitamos a los productores socios que señalen donde operan maquinas desgranadoras y puntos de compra-venta de maíz a nuestra área de estrategias agrícolas al teléfono (668) 812 4396, para que sean inspeccionados por las autoridades correspondientes.

Actualmente las tres presas regionales integradas por la Luis Donaldo Colosio, Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez, al día de hoy almacenan 427 mm3, con un decremento de 89 % comparado con los 4 mil 179 mm3 del año pasado a la misma fecha. En lo que respecta al sistema de presas del estado de Sinaloa se tiene un almacenamiento de agua de mil 371 mm3, significando una reducción de 82 % comparado con los 7 mil 649 mm3 que se tenían acumuladas el año pasado a la misma fecha.

Frente al inminente panorama de escasez de agua que actualmente vive el estado de Sinaloa, seguimos exhortando a todos los productores que de manera urgente tomen acciones para resguardar y preservar el agua para destino agrícola, así como también el agua de consumo humano. ¿Cómo? Ahorrando su uso y evitando desperdicios, tanto en casa como en el campo, además de mantener sus regaderos limpios, supervisando el trabajo de sus regadores, así como el tiempo de riego, y aplicando riego ininterrumpido. ¡Actúa ya! ¡El futuro del campo está en tus manos!