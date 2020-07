Premio por disciplina

La verdad casi absoluta de las personas con disciplina es: ninguna se hizo disciplinada de la noche a la mañana

Desde chiquitos en la escuela se nos ha inculcado la disciplina; se nos ha dicho que siguiendo las reglas se nos dan reconocimientos, como estrellitas en la frente o algún diploma y a medida que crecemos los reconocimientos son diferentes y pueden tardar más en llegar, lo cual a veces puede desmotivarnos.

Estas últimas semanas he entrevistado a diferentes personas por medio de lives en Instagram en una sección que llamo “El Chisme”. Para mi último chisme invité a la Susy Arámbula (@susyarambula), coach de Biclo y Fitcore (para los que no saben son clases de ejercicios de cardio con funcional). Este mujerón hace ejercicio diario y no nomás, motiva a todos a hacer sus clases. Claro, los ejercicios que hace hoy no eran así hace algunos ayeres, ella todos los días, con disciplina, se impulsa a dar más para darle a todos sus alumnos mejores ejercicios, la meta cambia día con día así como el reconocimiento de hoy es mejor que ayer.

Otra persona de la que en verdad admiro su disciplina es mi hermana Wendy, ella también todos los días hace su rutina de ejercicio. El día que le pregunté “¿Y no estás cansada? ¿No te quieres dar el día?”. Me contestó que a pesar de que sí quería darse el día, ella sabía que lo tenía que hacer. Esa es la disciplina que se ve más a la larga, pero crea carácter.

La verdad casi absoluta de las personas con disciplina es: ninguna se hizo disciplinada de la noche a la mañana, y ninguna de sus metas se cumplió de la misma manera. Como todas estas personas que rodaron 200 kilómetros (de Culiacán a Mazatlán) en bicicleta. Shout out all World Famous Topoleon y Rosy Fuentes de Ordaz es admirable el recorrido que hicieron, y más admirable todo lo que hay detrás de esa meta.

Las madrugadas de rodar, los calambres en las piernas, el sol, el cansancio, evitar una que otra atropellada y hasta la deshidratación. Al final, su disciplina dio frutos y como toda persona bien dedicada, seguro hay una nueva meta por alcanzar.

Con todos estos grandes ejemplos termino con que todos podemos lograr ser disciplinados y alcanzar cualquier meta, el truco está en ser consistente y no desmotivarnos, aunque cumplir la meta se puede ver lejos no significa que no podamos alcanzarla, si no es cuestión de siempre seguir avanzando y para avanzar se tiene que empezar, lo cual puede ser de lo más difícil. Pero siempre hay que recordar que algún día no es un día de la semana, y todo está en nosotros.

Ana en Rose.