Los premios literarios no pueden ser considerados un gasto innecesario o un lujo por parte de las instituciones que los otorgan, sino una necesidad y su importancia radica en que son ventanas, puertas que se abren y con frecuencia, la única posibilidad que tenemos de conocer la obra de quienes escriben al margen de los criterios establecidos por el mercado editorial, en cuanto al tipo de literatura que se publica o se deja de publicar y con lo que, muchas veces, se somete o se desdeña a la auténtica creación. En Sinaloa existen diferentes premios literarios que se convocan a nivel nacional: El Premio Mazatlán de Literatura (obra publicada); el Premio Clemencia Isaura (poesía); el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen (narrativa y poesía); el Premio Nacional Letras de Sinaloa (creadores con trayectoria); el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo (creadoras con trayectoria); los Premios Nacionales de Literatura de la Universidad Autónoma de Sinaloa (dramaturgia, novela y poesía); el Premio Nacional Enrique Peña Gutiérrez (poesía y cuento) y no sé si algún otro. Cualquiera que escriba sabe que los premios nacionales son necesarios porque contribuyen a la retroalimentación de las literaturas locales, pero habría que pensar también en que estas tienen sus propias necesidades y requieren condiciones que, en lo particular, propicien su manifestación, difusión y reconocimiento. En lo personal y en mi condición de poeta y escritora sinaloense, pienso que crear premios locales —como algunos de los que tienen Sonora, Chihuahua, Baja California Norte y Baja California Sur, entre otros estados del país— ayudaría enormemente en la tarea.