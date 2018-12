Preocupación en el campo sinaloense

Los productores de Sinaloa mostraron ayer su preocupación por la disminución drástica del presupuesto federal al campo que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados.

No es la última palabra los números que se entregaron ayer, pero existe el riesgo de que no haya modificaciones de fondo por la mayoría aplastante de la fracción de Morena y sus aliados.

La “rasurada” que se le da a los recursos para el campo vendrá a afectar directamente a los productores sinaloenses, ya que no hay asignaciones a varios programas que eran un paliativo para seguir sosteniendo la actividad.

De concretarse ese proyecto presupuestal, la economía de Sinaloa tendrá un serio tropiezo en virtud de que prácticamente se mueve de ese sector.

De hecho, los productores de los sectores social y privado ya expresaron su inconformidad por el presupuesto destinado al campo.

Es conveniente que de inmediato busquen el acercamiento con los senadores y con los diputados de todas las fracciones parlamentarias para tratar de convencerlos de que pelean por su causa. En síntesis: los legisladores van a estar a prueba, a ver si optan por sus colores o por su estado.