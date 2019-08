Preocúpense: Rosario, Meade y Peña

De pronto se borró la carcajada y hasta la sonrisa que caracterizaba a la exsecretaria de Sedesol y presunta orquestadora de “La Estafa Maestra” Rosario Robles, cuando el juez le dictaminó prisión preventiva y fue encerrada en Santa Martha Acatitla. Ahora sí está preocupada, igual que el exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial José Antonio Meade y al expresidente Enrique Peña Nieto, a quienes involucró en sus declaraciones.

Y es que Rosario estaba muy confiada, pero ya se le acabó el manto protector de Peña Nieto, tendrá que responder por el desvío de entre 5 mil y 7 mil millones de pesos que desaparecieron a su paso por Sedesol y Sedatu. En su defensa dijo que en su momento informó de las irregularidades a Meade, cuando la relevó en la dependencia y a Peña por el “teléfono rojo”, pero luego sus abogados dieron marcha atrás, porque tuvieron miedo o porque no pueden comprobar sus afirmaciones.

El delito de ejercicio indebido de la función publica no es grave, pero Rosario lo agravó al desviar millones de pesos en forma reiterada, en dos secretarias de Estado, y el juez ordenó que quedara presa porque mintió en varias ocasiones: primero vació sus cuentas bancarias y dijo que solo tiene 20 mil pesos, que esta desempleada y buscando trabajo mientras se rodea de una brigada de carísimos abogados y acaba de regresar de España; segundo, dio tres direcciones diferentes: la de la credencial de elector, la de Coyoacán donde dice que vive, y otra diferente con la que acaba de solicitar una licencia de conducir. No había garantías que no se fugara.

El encarcelamiento provisional de Rosario es solo la punta de la madeja de la corrupción que padeció México en el sexenio pasado.

Ayer, de inmediato José Antonio Meade, acompañado del exsecretario de Hacienda y cuñado de Carlos Salinas José Antonio Anaya, acudieron presurosos a Palacio Nacional, donde dijeron que se entrevistaron con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y es que temen ser procesados y se asegura que buscan una negociación.

Se presume que el dinero de la estafa maestra se utilizó para financiar las campañas de los candidatos priistas, entre ellas la del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que llegó a la gubernatura envuelto en acusaciones de un megafraude electoral y por lo tanto también podría estar en la cuerda floja; todo es cuestión que el presidente Andrés Manuel López Obrador se decida a dar un golpe demoledor al grupo Atlacomulco y a toda la estructura del PRI. Tiempos traen tiempos.



Popurrí. Ernesto García, uno de los políticos que más ha trabajado en las comunidades rurales y en las colonias populares, llevando apoyos para medicinas, sillas de ruedas, despensas y todo lo que se ofrece a las familias pobres, ya se cansó de ser relegado en el PRI y acaba de emigrar a Redes Sociales Responsables, por lo que ahora trabaja de la mano con el exsecretario de Gobierno Gerardo Vargas, pero además también comulga con los principios del gobierno de la Cuarta Transformación de AMLO. Él o su hijo Ernesto podrían aparecer en las boletas en 2021.