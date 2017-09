Preparan a nuevo jefe de asesores de Quirino

El PRI en Sinaloa se puede describir con tres palabras: elitista, conservador y derechizado. Su cúpula está alejada de la militancia de ‘a pie’, no tienen sentido social, no conocen el lodo de las colonias y los dirigentes de los sectores son imposiciones con alto rechazo de las bases.

El ala de izquierda del PRI casi se ha extinguido por falta de oportunidades y los pocos que quedan están olvidados. Ya ni siquiera los utilizan de asesores o en la fundación Colosio.

La clase política priista está en retiro y el relevo generacional ha sido un fracaso, las oportunidades son para los jóvenes sumisos con tres grandes virtudes: ciegos, sordos y mudos.

Un claro ejemplo son la mayoría de diputados jóvenes que su tribuna es Instagram y sus ideales son la línea que les manden. Casi por nada Sinaloa tiene la peor legislatura de la historia.

El próximo año el principal enemigo del PRI será Morena, que se vende como el único partido de izquierda. Seguramente la salvación priista sería una alianza con el PAS, partido que ha hecho trabajo en el territorio, se ha metido a las colonias y comunidades pero no representa una izquierda.

Un reconocido político de izquierda hace algunos años nos confesaba “me he derechizado tanto que ya hasta le voy a América”.

Siempre se debe buscar el equilibrio, en política el centro debe ser el estado ideal, para esto es tan necesaria la derecha como la izquierda. Los políticos con ideales de extremos no ganan campañas en México. En resumen, Sinaloa tendrá una elección entre la izquierda y la derecha, el que se acerque más al centro ganará.

Sinaloa. El gobernador Quirino Ordaz Coppel tuvo una baja sensible en su primer círculo de colaboradores con la renuncia de su coordinador de asesores Rubén Rocha Moya. Se le fue un elemento insustituible, de amplia capacidad, honesto y con gran trayectoria.

La información que tenemos es que desde la semana pasada ya se tiene al sucesor de Rocha Moya, está en el proceso de recepción y capacitación. La entrega formal será el próximo viernes, el nombre no lo tenemos lo han guardado como si fuera secreto de Estado o seguramente para no desgastar a quien asumirá la coordinación de Asesores.

El perfil que pidió Quirino Ordaz para este puesto tiene características similares a Rubén Rocha, aunque vemos sumamente difícil que encuentren a alguien con la trayectoria y capacidad del doctor Rocha Moya.

Nuestras fuentes nos adelantan que se le ha visto en el tercer piso a Fernando Díaz de la Vega que ha sido operador en el Congreso del Estado y cuenta con amplia experiencia, además que tiene el sello que se está pidiendo desde la oficina del presidente, que sea priista.

Personalmente, el perfil que más se acerca a Rocha Moya sería Sergio Jacobo Gutiérrez, actual secretario particular del gobernador.

Otro dato que nos llega es que Heriberto Galindo se podría incorporar al gabinete del gobernador, no se descartaría como jefe de asesores, pero tiene un perfil más político y plublirrelacionista. Otra deuda de campaña es con Sergio Orozco Aceves pero aquí se ve muy remota la posibilidad.

Líderes. Esta casa editorial ha desplegado una amplia cobertura de los daños que dejó el sismo de más de 8 grados en la zona de Oaxaca y Chiapas. Desde este espacio reconocemos ampliamente el trabajo del equipo de periodistas de EL DEBATE que han llevado la información de la manera más profesional y oportuna.

Memoria política. “Ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica”, Salvador Allende.