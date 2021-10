Preparan refugios temporales y viene titular de Protección Civil del país

En la mira del huracán. Sinaloa será tocado por el huracán Pamela. De eso no hay ninguna duda. Lo que queda por esperar en las próximas horas es dónde habrá de impactar. De Culiacán hasta Escuinapa, los focos rojos están prendidos. El Consejo de Protección Civil en Sinaloa fue llamado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel para instalarse en sesión permanente desde ayer y darle seguimiento al desarrollo del meteoro. Ayer mismo, Ordaz Coppel hizo contacto con la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y hoy estará en Culiacán ante quienes integran el Consejo de Protección Civil en Sinaloa para analizar la situación. Desde ayer, los sitios establecidos como “albergues temporales” comenzaron a revisarse para iniciar si es posible que reciban a las familias que habitan zonas inundables. El huracán, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional, podría aportar hasta 160 milímetros de lluvia. También que por el comportamiento del huracán y las condiciones que ha encontrado, es posible que su capacidad destructora sea la de un huracán categoría 3. Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada de comunicados oficiales y no caer en especulaciones que se dan a través de redes sociales.

Se refugia la flota y ventas de pánico. Quienes están bien enterados de la situación climatológica son sin duda nuestros pescadores. Desde ayer, las embarcaciones camaroneras que se encontraban cerca de Mazatlán comenzaron a regresar a puerto. Se buscan lugares seguros para aguantar los embates del huracán. La sombra de otras tragedias marítimas, como la que provocó Tico, cada vez que coincide una temporada de capturas y la presencia de un huracán aparecen. Más vale refugiarse a tiempo. También los pescadores de Playa Norte subieron hasta el malecón sus lanchas para protegerlas. En tanto, en las tiendas de autoservicio aparecieron las compras de pánico. Conforme avanzaba el día, decenas de personas acudieron a comprar alimentos y otros artículos necesarios en caso de que los servicios básicos resulten afectados por el meteoro.

¿Ya se acabó el amor? Al “Químico” no se le da el respetar acuerdos, compromisos y mucho menos a quienes han sido sus aliados. Y si no, pregúntenles a sus excolaboradores, que despidió a algunos, obligó a renunciar a otros, y después despotricó en contra de ellos. Ahora le ha tocado el turno al Partido Sinaloense. El alcalde Luis Guillermo Benítez está estirando la liga al máximo. Cuando parecía que había entrado en razón y le daría al PAS las posiciones que como aliado político está reclamando, se hizo público ayer que precisamente los regidores del PAS y uno de Morena interpusieron una demanda por violación a sus derechos políticos ante el Tribunal Estatal Electoral. ¿En contra de quién creen? Pues del “Químico”, que a decir de los demandantes, se les está negando su participación en el proceso de entrega-recepción. El tema no es poca cosa. Ya le avisaron al “Químico” que los nombramientos del próximo secretario del Ayuntamiento, el oficial mayor y el tesorero, tienen que ser aprobados por el Cabildo. Y ahí es donde los nombres que proponga el alcalde sin el consenso del PAS no pasarán. Mientras los regidores pasistas y uno de Morena demandan ante los tribunales al “Químico”, este, ¿qué creen? Pues el domingo pasado estaba muy contento desayunando en el restaurante Lucilas con Juan José Arellano, cabeza del grupo Arhe. Sí, a quienes autorizó al pago de 141 millones de pesos por el caso Nafta. El “bisnes” es primero.