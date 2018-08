Preparando la sucesión

En política todo es mensaje. Cada movimiento, cada actividad, tiene una intencionalidad previamente establecida. El simple hecho de observar quién entra y quién sale de los cargos de gobierno, ver la actividad y el comportamiento de los nuevos funcionarios, y el estado de ánimo en las oficinas, en sí mismo son un indicador de que algo se está gestando.En el Gobierno de Sinaloa, el cambio de funcionarios se ha convertido en una constante durante las últimas semanas. Entran los políticos y salen los técnicos. Se incorporan quienes son más afines al grupo en el poder y se desplaza a los que se identifican con grupos distintos. Existe un proceso de compactación política. Un inusitado cierre de filas y un proyecto político en el futuro inmediato.En la pasada elección, el PRI perdió las principales posiciones que estaban en juego. Desde una situación de minoría, logró obtener únicamente un senador. Perdió las siete diputaciones federales y solo pudo colocar dos por la vía plurinominal. También perdió los principales ayuntamientos, y ya no tiene el control sobre el Congreso del Estado.Frente a estos resultados, es evidente que el PRI sufrió una verdadera debacle política. Fracasó estrepitosamente en la elección. Ante el hartazgo social y el rechazo electoral, algunos sostienen que este partido está condenado a desaparecer. Otros hacen llamados a su refundación y a reconstruirse cambiando de colores, estatutos y hasta de nombre.Esta es la principal discusión interna que prevalece en el PRI en el ámbito nacional. Qué hacer para recuperar su fuerza como partido. Incluso, ya se están reuniendo exdirigentes, ideólogos e intelectuales para deliberar y definir la ruta a seguir en el futuro inmediato. La crisis partidista es profunda, tanto en lo político como en lo económico. Y aún no hay opciones.Sin embargo, esta necesaria reflexión política está ausente en Sinaloa. Aquí la prioridad no es el partido, sino la sucesión gubernamental. No hay un llamado a reflexionar sobre lo sucedido ni a definir vías para la refundación partidista. Localmente, lo que más preocupa y ocupa es tratar de conservar el poder estatal en la elección del 2021. El partido es lo de menos.En esta lógica de prepararse para la sucesión, se inscribe el reciente cambio de funcionarios en el gobierno estatal. No se trata de ayudar y ser benévolo con quienes perdieron la elección. En política no aplican las razones humanitarias. Al contrario, se está preparando un ejército político para tratar de conservar el poder en Sinaloa.Sergio Torres, Jesús Valdés, Álvaro Ruelas, Rosa Elena Millán, Juan Ernesto Millán y Aarón Rivas tienen dos misiones fundamentales: proteger políticamente la salida del gobernador en funciones y colocarse en línea hacia la sucesión gubernamental del 2021. Ya sea alguno de ellos en papel de candidato o todos juntos para respaldar al empresario que sea designado como tal.