Preparar a los hijos para afrontar las derrotas

audima

Muy buenos días.

Los buenos padres preparan a sus hijos para recibir aplausos; los padres brillantes, los preparan para afrontar sus derrotas. Los buenos padres, educan la inteligencia lógica de sus hijos; los padres brillantes, educan su sensibilidad. Estimule a sus hijos a tener metas, a tener éxito en la escuela, en el trabajo y en sus relaciones sociales, pero no se detenga ahí. Ayúdelos a no tener miedo de sus fracasos. No hay podio sin derrota. Mucha gente no llega al podio no porque no sea capaz, sino porque no ha aprendido a superar sus fracasos a lo largo del camino. Mucha gente no puede brillar en el trabajo porque se rinde al primer obstáculo. Buenos días.