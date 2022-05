Domingo 22 de mayo de 2022. Ciclo C

audima

Lectura del santo evangelio según san Juan 14:23-29

Jesús le respondió: «Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Habéis oído que os he dicho: “Me voy y volveré a vosotros.” Si me amarais, os alegraríais de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Palabra del Señor.

Hola. Aunque sin el consuelo de la presencia física de Jesús, el discípulo no se siente solo: había predicho su ausencia y la ha preparado con una doble promesa. Volverá a cuantos ha dejado provistos de su Espíritu. Si vivimos hoy el tiempo de la espera del señor, no hay tiempo para quejarnos de su ausencia. Contamos con su Espíritu y con la promesa de que quien nos ama volverá a nosotros y con nosotros se demorará para siempre. Pero la promesa de Jesús no es sólo consolación; comporta un reto el de tener que soportar su ausencia sin desesperar de su venida, y una responsabilidad, el dejar que el Espíritu de Cristo sea el señor de nuestras vidas.

Las palabras de Jesús, que el Evangelio de hoy nos ha recordado, fueron dichas el último día que Jesús pasó con sus discípulos. La primera consigna que deja Jesús a los suyos es que hagan cuánto les dejó dicho: quienes le amen, dice, cumplirán sus exigencias. Jesús quiere de los suyos que lo quieran, aunque no lo vean; manda que le tengan presente aun cuando él esté ausente. El amor que pide Jesús de los discípulos, el que espera de nosotros, es la práctica de su querer: obras son amores. A decir verdad, no es demasiado extraordinario lo que espera Jesús de los discípulos que ha dejado en este mundo; también nosotros, en nuestras relaciones interpersonales, no nos contentamos con meras palabras y esperamos de quien nos ama que nos lo muestre. Y demuestra su amor quien cumple no ya con nuestras órdenes sino, sobre todo, con nuestros deseos.

Nos ilusionamos, a menudo, con mantener una buena relación con Dios, solo porque rezamos bien o porque tenemos buenos sentimientos; porque alimentamos deseos buenos o porque solemos estar prometiéndole un cambio de conducta que nunca llega. Todo ello, a pesar de nuestra innegable buena voluntad, no nos consigue sabernos amados por Dios. Y es que si no hacemos lo que él espera de nosotros, no nos sentiremos amados por él ni percibiremos su ternura.

No quien dice “Señor, Señor” sino quién hace su querer, se sentirá querido por Dios. Y porque no es muy corriente que entre los cristianos de hoy haya quien tenga la voluntad de Dios como motivo de su vida, se está dando ese gran vacío de Dios en nuestro mundo, del que tanto nos quejamos; nos estamos quedando más solos, Dios no tiene su morada ya entre nosotros, porque no encuentra discípulos que le quieran haciendo su querer. No hay que enfadarse con él, cuando no lo

encontramos entre nosotros; habrá que tomar más en serio sus palabras últimas: El que me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Sólo quién descuida la voluntad de Dios se siente por el descuidado.

Sin embargo, Jesús no nos dejó solo exigencias que cumplir, nos prometió su espíritu: esa fuerza que fue su aliento y su valor, su entusiasmo y su entendimiento. Si no le tenemos a él en persona, a través de su Espíritu, no nos ha abandonado. Es más, con su Espíritu, también nos dejó su paz… una paz que está en boca de todos, pero que no conseguimos esté en todos los corazones, ni siquiera en el nuestro. Y nosotros, cristianos, que contamos con la paz de Jesús, la única que pacífica al hombre desde su interior, al pacificar sus deseos de posesión, al colmar sus anhelos de supervivencia, al refrenar su afán de supremacía, no podemos escondernos temerosos de nuestros contemporáneos. Lo que estamos viviendo en nuestro mundo, debería armarnos de ilusión y descubrirnos tareas nuevas, compromisos por hacer. Mientras la paz no sea realidad, no habremos cumplido el mandato que Cristo nos dejó cuando se apartó de nosotros; hasta que no haya paz, algo tenemos que hacer los que creemos que Cristo nos la dejó como patrimonio.

¡A disfrutar la presencia de Dios en la Misa y en la familia!