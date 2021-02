Presidente de la AARFS rendirá su segundo informe

AARFS A.C. está próxima a celebrar la Asamblea General Ordinaria donde el presidente, Ing. Marte Nicolás Vega Román, rendirá su 2do. Informe de Actividades del Comité Directivo 2019-2021. Extendemos una atenta invitación a nuestros socios activos a asistir con puntualidad el día sábado 20 de febrero en punto de las 11:00 horas en el jardín de eventos La Casona, ubicado en Independencia esquina con Río Fuerte. Por esta ocasión y por motivo de la actual contingencia sanitaria se realizará al aire libre, atendiendo al llamado de las autoridades de Salud. Cabe recalcar que el ingreso a dicha Asamblea estará limitado solo a socios activos, por lo que no se permitirá el acceso de acompañantes.



• En seguimiento al inicio de trillas de frijol, AARFS A.C. pone a disposición de los agricultores de esta región el servicio de recepción, cribado, almacenamiento y comercialización, de este grano. Además, contamos con flexibilidad de acuerdo a sus necesidades, rapidez en todos nuestros procesos ya que contamos con nuevos equipos para la criba de frijol. Para más información, favor de llamar a los teléfonos (668) 815-4447, 812-1607.



• Se encuentra disponible el preregistro para participar en el Programa de Precios de Garantía ciclo otoño-invierno 2020/21 de medianos productores de maíz blanco y amarillo de Segalmex. Este trámite se debe realizar manera individual en la siguiente liga https://sistemas.segalmex.gob.mx/maiz/publico/pre-registro.html. Cabe mencionar que es de suma importancia realizar su preregistro ANTES del 20 de febrero de 2021 para poder acceder a los apoyos del Programa de Precios de Garantía. En el área de Comercialización de AARFS A.C. brindamos asesoría y asistencia para este trámite, no dude en llamar a los teléfonos (668) 815-4447, 812-1607, 812-0071.

• Los productores que tengan programa de siembra de sorgo ciclo primavera-verano 2021, los invitamos a nuestro nuevo programa de comercialización de sorgo de exportación, ofreciendo un precio mínimo garantizado de $4,200 pesos por tonelada, con pago en una sola exhibición. Es muy importante que ANTES de iniciar su siembra de sorgo, realice su registro en este programa en el área de comercialización de AARFS A.C. Para más información, favor de llamar a los teléfonos (668) 815-4447, 812-1607 y 812-0071.



• Conforme el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), el frijol en la central de abastos de Culiacán se encuentra en niveles de $48 pesos, en cuanto a las centrales de abastos de Guadalajara y del DF-Iztapalapa se constata que no hay inventarios suficientes, por lo cual no se puede determinar un precio de mercado y no hay cifras oficiales. Se le recomienda al productor que si el precio actual de mercado no cumple sus expectativas, valoren la opción de almacenar sus cosechas para no malbaratar su producto.

• Respecto al cultivo de maíz, tuvo una semana muy estable, el mercado se encuentra a la espera del reporte de oferta y demanda del USDA que se libera el próximo martes en el cual se prevé se recorten aún más los inventarios debido a las fuertes compras de maíz que ha realizado China a los Estados Unidos. Hay que estar muy atentos a los reportes del USDA del mes de marzo ya que es cuando sabremos la superficie de siembra programada para EE. UU., lo cual puede marcar tendencia. El contrato Julio/21 cerró la semana en un precio de $211.11 dólares por tonelada, que si tomamos en cuenta las nuevas bases de $38 USD, y un tipo de cambio FIX de $20.14 nos da como resultado un precio de $5,017 MXN por tonelada.