Presidente electo de El Fuerte y líder sindical acuerdan no sindicalizar a nadie

Sin futuro. Dentro y fuera, muchos consideran que el PRI no se levanta ya en Ahome porque se puso al servicio del alcalde electo morenista Gerardo Vargas Landeros. Aquellos priistas que criticaron al exlíder cenecista Armando Gastélum por apoyar en la campaña a Vargas Landeros ahora andan en las mismas tras el triunfo de este. Todo fue cuestión de que el excandidato a la gubernatura Mario Zamora y el excandidato a la alcaldía Marco Antonio Osuna se tiraran a los brazos de Rocha Moya y Vargas Landeros para que los demás siguieran su ejemplo. Tantito querían. El caso más ilustrativo fue lo que ocurrió en El Carrizo, en donde líderes priistas se reunieron con el alcalde electo para darle su apoyo. Incluso, Nefi Hernández, quien fue muy duro en su contra en la campaña, estuvo en el besamanos. Al día siguiente, el presidente del Comité Municipal Campesino número 17, Aristeo Verdugo, se reunió con los líderes del sector y acordaron apertura con el alcalde electo.

Cuentas pendientes. Por si algo faltara en el PRI, un grupo de representantes de casillas está exigiendo a la dirigencia del tricolor en Ahome el pago porque el día de las votaciones ni agua les dieron. Estuvieron abandonados a su suerte mientras eran arrollados por los candidatos morenistas, sobre todo para la gubernatura y las diputaciones. A poco más de un mes de los comicios y al ver que no les responden, los representantes de casillas empezaron a hacer ruido para que les cumplan. No solo estos vieron que todo fue plan con maña sino otros operadores que no recibieron el apoyo económico antes ni en el día de la elección. Unos y otros aseguran que ya estaba pactada la derrota priista. Por lo pronto, el excandidato a la alcaldía Marco Antonio Osuna Moreno le echa la paleta al presidente del tricolor, César Gerardo. Él ya está en otra película con Vargas Landeros.

No se dobla. Dicen que Domingo Mingo Vázquez, excandidato del Partido del Trabajo, ya definió que no se va a reunir con Vargas Landeros, por lo que este se va a quedar con las ganas de exhibirlo. Cuando menos eso es lo que anda diciendo el excandidato a diputado local por el Distrito Electoral 03 Cecilio Gámez, tras que el alcalde electo reveló que ya entró en comunicación con Vázquez que se había negado a contestarle sus llamados al diálogo. Se habla que sí le contestó, pero de ahí a que lo ponga de trofeo como “agachón” hay un mar de diferencia. Pues ya se va a saber porque los actores políticos del proceso electoral como dicen una cosa y hacen otra.

Nepotismo. El caso del tesorero del Módulo de Riego número 1 del Valle del Carrizo, Juan Romero, que no se priva de agua para sus parcelas, salpicó al presidente Sergio Reyes por tapadera. Inconformes por el respaldo que le dio a Romero al ser sorprendido regando una parcela tras quemarla, algunos productores le están sacando los trapitos al sol. Dicen que Reyes retacó de familiares el módulo. Y es que le echan en cara que metió a trabajar ahí a dos yernos y un concuño. Además, adquirió una camioneta de agencia para su uso personal. Nomás agarran un hueso se hacen vivos.

Derrotada. La señal de que los días turbulentos para la alcaldesa priista de El Fuerte, Nubia Ramos, apenas se van asomando es el pacto que hizo el líder sindical de los trabajadores Jesús Guadalupe García con el alcalde electo morenista Gildardo Leyva: estos acordaron que no va a haber basificación, como lo pretendía hacer Ramos. En una palabra, el líder sindical dejó colgada de la brocha a la alcaldesa que pretendía sindicalizar a más de 160, entre ellos a algunos de su confianza para causarle problemas a la nueva administración. Sin embargo, el líder sindical optó por lo sano: estar bien con los que llegan.

