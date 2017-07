Presionan a Quirino por venganzas políticas

Una feroz batalla política, lo mismo al interior que al exterior del Palacio de Gobierno, llevan a cabo los miembros del poder fáctico que representa el Grupo Coppel para «arrinconar» al gobernador Quirino Ordaz.

El propósito: venganza pura, aun cuando se ejecute por encima de la ley.

El gobernador no cede, pese a que la presión es mayúscula, lo mismo en reuniones petit comité que en manifestaciones hechizas y publicaciones en medios. No mencionaremos cuáles medios, porque en las condiciones en que se ejerce actualmente el periodismo en el estado y en el país, lo ultimo que debiéramos hacer es pelearnos unos contra otros por intereses que ni siquiera nos atañen como gremio.

Los Coppel, que por décadas han influido en las decisiones de los gobiernos estatales (con excepción del de Malova), alcanzaron la plenitud de su poderío en el sexenio de Juan Millán, quien les concedió todo lo que le pidieron a diferencia de su antecesor, Renato Vega, quien acuñó la famosa frase: «los Coppel no tienen llena». Con Aguilar mantuvieron su dominio absoluto, y no perdonan a quien los dejó fuera del presupuesto.

Daban por hecho que podrían llevar a cabo su revancha con facilidad a la llegada de Quirino. Recuérdese la declaración de Ernesto Coppel el 1 de enero: «Esperamos 147 años para tener un gobernador en la familia».

Ordaz ha marcado distancia. Les negó a sus parientes la principal posición que buscaban, la Fiscalía del Estado, al rechazar a su recomendado, Óscar González Mendívil, pupilo de Millán. Ya tenían hasta órdenes de aprehensión redactadas.

Ernesto Coppel.

El mensaje que Quirino les mandó con su ausencia en la comida para Juan Millán en el rancho de Jova fue contundente, pero no se resignan, y ahora apuestan a la guerra mediática a cargo de su operador de toda la vida: Alejandro Cani Sánchez. Lo único que consiguen es afectar la figura del gobernador, quien de un momento a otro podría dar un manotazo en la mesa. Seguiremos informando.

NO REELECCIÓN. Interesante y revelador, amén de su pluralidad, resulta el ejercicio periodístico que presenta desde el lunes EL DEBATE en su sección «Tercer Piso» en torno al futuro de los 40 diputados de la actual Legislatura rumbo a la elección del 2018, la primera en que tendrán oportunidad de reelegirse.

Nuestro compañero reportero Francisco Castro entrevistó a las voces más disímbolas en materia de análisis político para valorar, uno por uno, las posibilidades que pudieran tener nuestros representantes populares locales de cara al próximo proceso electoral. Impecable el trabajo de diseño, que presenta de manera fácil de comprender tal cantidad de opiniones sobre cuatro decenas de actores políticos.

Agradecemos haber sido incluidos en este ejercicio, donde reafirmamos nuestra hipótesis de que ni uno solo de los diputados del PRI será reelecto. A algunos les irá mejor, a otros no tanto; no faltará el que quede en la banca, pero de muy buena fuente sabemos que la no reelección es una decisión tomada «en la oficina más refrigerada de Palacio», como decían los columnistas de antaño para referirse al despacho del gobernador.

TODO OK. Volvieron a activarse las redes sociales del exdirector del Registro Público de la Propiedad Enrique Alejandro Armit Gaxiola, aunque no con la abundancia de posts acostumbrada. El lunes compartió un video humorístico de el Chavo del 8, pero antes, mucho más significativo, fue el mensaje que subió a Instagram, junto con una imagen religiosa: «Thanks God and my little angel (Gracias a Dios y a mi pequeño ángel)».

La publicación en Instagram generó numerosos comentarios de apoyo, en su mayoría en agradecimiento a Dios por saber que el Potrillo Armit se encuentra bien.