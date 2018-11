Presunto fraude en la familia Bacardí

Pues con la novedad de que se habría cometido un presunto fraude superior a los 20 millones de dólares dentro del seno de la familia de Amaro Argamasilla Bacardí, propietarios de la famosa marca de ron.

Este hombre de negocios, contemporáneo de Isaac Chertorivsky y Manuel Rubiralta, estaría contrariado porque en el desarrollo del pretendido fraude estaría involucrada su hija, Alejandra Argamasilla Fabian Bacardí.

Es tal la magnitud del asunto que la señora Carmen Fabian, esposa de don Amaro, tomó el liderazgo de todo lo relacionado con este tema, en particular por cuanto se refiere a su hija.

El supuesto fraude resultaría una copia vulgar del esquema Ponzi, el cual implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores.

Esta pirámide fue ideada por Alfonso Caram Borge, esposo de Alejandra, quien, se presume, ha vendido acciones de Bacardí, propiedad de la familia, que les representaba un activo importante.

Al parecer, la mencionada acción pudo darse para cubrir y proteger su casa particular de embargos y otras muchas deudas comprometidas, tanto de personas físicas como morales que confiaron en Caram.

El problema es grave porque la señora Alejandra Argamasilla Fabian Bacardí, habría firmado pagarés y diversos documentos que la involucrarían directamente.

Podría ser responsable solidaria y sujeto concurrente en todos los procesos legales en que desembocaran los presuntos fraudes, por aparentemente validar operaciones bajo el apellido Bacardi.

Litigantes se preguntan cómo es que la familia no tuvo conocimiento, ni se percatara de lo que estaba haciendo Caram Borge, el espos, ya que, se comenta, toda la familia vivía en la opulencia.

Estos hechos alcanzarían, incluso, al máximo jerarca del emporio a nivel mundial, Facundo Bacardí, quien, se supone, debió tener conocimiento de la negociación para facilitar la venta de acciones.

La enajenación de esos títulos habrían servido para el pago de adeudos pendientes de la familia Argamasilla Bacardí. Derivado de ello, los principales directivos de Bacardi Mexico deben estar atentos.

De gran trascendiencia el tema, ya que resultaron afectadas por esta “operación Ponzi” muchas familias mexicanas que de buena fe y con base al prestigio de la famila, invirtieron sus ahorros.

¿PAGAR O NO PAGAR?

Pues nada, al parecer no todas las dependencias del gobierno federal han otorgado los vales de despensa de fin de año que les hemos referido. La discrepancia en torno a quién pagará el Impuesto Sobre la Renta que dicha prestación cause ha detenido su entrega. Le decíamos que la entrada en vigor, el 5 de noviembre, de la nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, obligaría a que casi dos millones de trabajadores de la FSTSE, de Joel Ayala, que recibirán ese beneficio de 12 mil cien pesos, más un bono sexenal de otros tres mil pesos, a vérselas con el SAT, que todavía dirige Osvaldo Santín. Por ahí trascendió que el Procurador Fiscal, Max Alberto Diener, estaría por emitir un criterio. No es descartable que la Secretaría de Hacienda, comandada aún por José Antonio González Anaya, interprete que como se trata de un apoyo a los trabajadores al servicio del Estado, los vales no se gravarán, situación que ya no va ser replicable para el caso del cobro del Seguro de Separación Individualizado, donde cada servidor público tendrá que pagarlo ya.

DE UNIVERSIDADES

“Cariño que no se ve reflejado en el presupuesto no es sincero”, le dicen las universidades públicas al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por aquello de que su gobierno se apresta a hacerles un recorte en su presupuesto. La semana pasada el Consejo Universitario de la UNAM, que comanda Enrique Graue, exhortó al tabasqueño y a los diputados de la sexagésima cuarta Legislatura a considerar, más que un recorte, un significativo incremento real al presupuesto 2019 a las universidades públicas para sus labores sustantivas de educación, investigación, innovación y difusión del conocimiento. La Máxima Casa de Estudios hace ver que en los últimos años la situación general para la educación ha sido compleja y que un grupo importante de universidades públicas enfrentan riesgos de viabilidad en el corto y mediano plazo.

CANAINPESCA APOYA

Este fin de semana la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, que preside Humberto Becerra, participó en la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable (Alpescas), junto a sus similares de Honduras, El Salvador, Chile, Uruguay, Perú y Costa Rica. Se habló del combate de la pesca ilegal y el trabajo en pro de la seguridad alimentaria de los países de la región, alineada a los objetivos de la FAO, donde autoridades, empresas y ONGs tengan como objetivo una pesca sustentable. México es clave, pues hablamos de una producción mayor al millón 800 mil toneladas y 38 mil empleos.

QUE DEJÓ ACCENDO

Tómelo con reservas, pero trascendió que la semana pasada renunció a la presidencia de Accendo Banco Enrique Vilatela. Apenas ayer le platicábamos del desorden que existe al interior, agravado ahora con la notificación del Deutsche Bank, que dirige aquí Juan Oberhauser, de suspender la venta de sus activos a esa institución cuyo principal accionista es Moisés Cosío Espinosa.