Presupuesto. Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020, y ante los malos resultados para Sinaloa en las gestiones en la Cámara de Diputados, ahora la presión caerá a los legisladores locales, que están por iniciar con la revisión del proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, que será presentado mañana a las 12:00 horas. Son muchas las demandas sociales, como los trabajadores de salud, pescadores y agricultores, recursos que serán compensados por el estado, porque la federación no los entregará. En los próximos días iniciará el desfile de instituciones que acudirán al Congreso para solicitar recursos y plantear necesidades; pero realmente son muchas las solicitudes que se tienen, y los recursos cada vez alcanzan menos.

Orgullo. Aunque no hubo clases, más que contentos amanecieron alumnos, maestros y personal de la otra vez Universidad Autónoma Indígena de México. Esto porque el día miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ordenamiento de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de regresar el nombre de «UAIM» a la institución a la que el rector Guadalupe Camargo Orduño le cambió el nombre a «Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa». La rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña incluso mandó un mensaje de agradecimiento al gobernador el estado, Quirino Ordaz Coppel, y a la actual legislatura local por haber atendido en tiempo y forma el ordenamiento. Incluso, explicó que ya se hizo la recomposición de la estructura para que la documentación de UAIM quede en el registro ante el SAT y ante las instancias de educación superior intercultural en el país. También llamó a la unidad de la comunidad escolar, que cuando no tiene paro por alguna situación, lo tiene por otra.

Lo de siempre. La lluvia copiosa que registró ayer Mazatlán dejó demostrado que en casos de emergencia todo el puerto es vulnerable. A pesar de que las precipitaciones no provocaron ninguna pérdida humana, hace pensar lo que podría ocurrir en la ciudad en caso de un fenómeno más fuerte, como un ciclón o huracán. Se siguieron reportando casos serios: conductores varados en medio de avenidas, unidades automotrices arrastradas y decenas de trabajadores que después de salir de sus trabajos quedaron atrapados en medio de calles inundadas. Se nota que aún hay mucho por hacer, y en ello se debe aplicar el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y el director de Protección Civil estatal, Francisco Vega Meza.

¿Sin pistas? Como parte de las diligencias que se deben hacer para la carpeta de investigación que se abrió por la muerte del exsecretario del Ayuntamiento de Guasave, José Luis Guerrero Sánchez, han asistido a declarar gran parte de los funcionarios y trabajadores cercanos a él, mas se desconoce si hasta el momento haya surgido cuando menos una pista de cuál podría haber sido el móvil del crimen. Hoy se cumplen tres semanas del trágico suceso que estremeció a la Administración de Aurelia Leal López, y, hasta donde se ha visto, la mandataria no ha retomado al 100 por ciento sus actividades. Se desconoce si sea esa la causa o simplemente no ha habido necesidad de que aparezca en público en los actos del Gobierno. Lo más conveniente para su Administración y el pueblo que representa es que no se paralice la estructura de Gobierno y busquen realizar un buen cierre de ejercicio, aun con tantas adversidades que tuvieran, sobre todo de tipo económico.

Viendo a futuro. Los alcaldes de la región del Évora: de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez; y de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, en el análisis de los presupuestos reconocen que hay pequeño aumento, pero no lo consideran significativo, por lo que ya consideran algunas acciones que los lleven a determinar medidas preventivas de austeridad porque avizoran un panorama de recesión económica. Mientras, el alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo, se encuentra esperanzado en que realmente se cumpla con este aumento y que sea de consideración para ejercer su Administración con resultados hacia la sociedad.