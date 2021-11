Presupuesto a modo

La madrugada del domingo fue aprobado, en lo general y en lo particular, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2022. Después de una larga sesión que en donde se presentaron cerca de 2,000 reservas para su análisis en lo particular, el bloque oficial Morena-Verde-PT se alzó sobre la oposición y aprobaron el proyecto enviado desde el ejecutivo prácticamente sin cambiar una sola coma.

Durante la sesión vimos de todo: legisladores dormidos, descalificativos, insultos, pancartas, disfraces, rituales de brujería y hasta una fiesta de cumpleaños. Después de leer esto me parecería prudente que esté escandalizado ¿Son estos nuestros diputados? En lugar de un recinto legislativo, San Lázaro parece un foro de grabación de un reality show. Descalificaciones, amenazas e insultos se han convertido en una constante de cada una de las sesiones, lamentablemente no podemos acusar a un grupo parlamentario en concreto ya que el nivel tan bajo de debate es propiciado por unos y fomentado por otros, lo que sí podemos hacer es responsabilizar a la mesa directiva, en particular al presidente, Sergio Gutiérrez Luna, por permitir la conducción de las sesiones de una forma tan polémica. Algo que se convirtió en cotidiano desde la discusión del Presupuesto de Ingresos es la práctica de presentar reservas, subir al pleno y aprovechar esos minutos para hablar de “los logros de la cuarta transformación”, mensajes de apoyo al López Obrador, o bien, para atacar a los diputados de oposición, para posteriormente retirar las reservas.

El bloque oficial celebra la aprobación de este presupuesto, mientras que la oposición se lamenta. Por su parte, el gobernador de Sinaloa pavonea que al estado le fue bien en este presupuesto, que en términos nominales el presupuesto para el estado se incrementó y que se destinaron mayores recursos para proyectos específicos dentro del estado. En esto podemos estar de acuerdo, y hasta cierto punto reconocerle, ya que cierto porcentaje del presupuesto destinado al estado se debe a gestiones ante distintas dependencias federales por parte del gobernador y su gabinete. Donde no podemos estar de acuerdo con el gobernador es en su intento de justificar ciertos temas polémicos de este presupuesto, no podemos tapar el sol con un dedo.

Dos temas fundamentales para Sinaloa que quedaron a la deriva en este presupuesto son los apoyos al campo y el olvido de los Pueblos Mágicos – cabe recordar que Sinaloa cuenta con 4: Cosalá, El Fuerte, El Rosario y Mocorito. Respecto al tema agrícola se menciona el apoyo a la comercialización y los precios de garantía para ciertos cultivos de temporal; al respecto, es importante recordarle al gobernador que los motores agrícolas del estado son los valles con distritos de riego y, aunque los cultivos de temporal son importantes en la zona serrana, estos representan un porcentaje muy bajo de la producción agrícola estatal. Dicho esto, ¿realmente se está apoyando al campo sinaloense?

Por lo pronto ya contamos con presupuesto y se tienen los montos ciertos sobre los cuales trabajar, será ahora tarea del Congreso del Estado la discusión y posterior aprobación del presupuesto local. Debemos estar atentos.