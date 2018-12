Presupuesto y violencia

SEGURIDAD Y NUEVO GOBIERNO. Uno de los grandes rezagos en el país, junto al incremento de la pobreza y corrupción, es la violencia. México, desde fines de 2017, fue ubicado como el segundo país con el mayor número de homicidios en el mundo, después de Brasil, que acumuló 57 mil homicidios ese año, y en México fueron 25 mil personas asesinadas ese año. En el gobierno de Felipe Calderón se sumaron 103 mil asesinados; con Peña Nieto la estadística para octubre de 2018 era de 123 mil, más los 4 millones de robos denunciados y más de 7 mil 400 secuestros, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Acapulco, Los Cabos, Tijuana, La Paz, Ciudad Victoria y Culiacán están dentro de los 20 ciudades más violentas del mundo; en México, 12 de sus ciudades figuran dentro de las 50 donde más asesinatos se cometen.

De ese tamaño es el reto que tiene enfrente el nuevo gobierno, a lo que se suma el alto índice de impunidad y el subregistro de delitos, porque muchos nunca se denuncian al no haber confianza en las autoridades. La incidencia delictiva viene al alza, no solo en homicidios, también en robo de vehículos, robo con violencia, robo de combustible, entre otros, y frente a ello hay una PGR desarticulada, sin equipos de investigación, con una Policía Ministerial debilitada, al igual que las policías estatales y municipales.

El monstruo de la violencia crece, la impunidad también, mientras el nuevo código único favorece más los derechos de acusados y desprotege a la víctima.

Sin embargo, preocupa que en la nueva Secretaría de Seguridad Pública federal, encabezada por Alfonso Durazo, no partan de un buen diagnóstico, toda vez que no aparecen en su radar como entidades de alto riesgo los estados donde ha habido más homicidios, como son Baja California Norte y Sur, Guerrero y Sinaloa. Recientemente el nuevo secretario enumeró los estados de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Nuevo León y Tamaulipas como las entidades donde hay “focos rojos por la violencia”, pero omitió incorporar, no solo a Sinaloa, sino a Guerrero, que encabeza la lista de asesinatos, al igual que Baja California.

Vamos a esperar la propuesta de seguridad del nuevo gobierno, pero, sin buen diagnóstico no hay buen plan, y menos buenos resultados. ¿O no?

PRESUPUESTO 2019. A más tardar para el 15 de diciembre, la Cámara de Diputados deberá aprobar el nuevo presupuesto federal. Hay mucha expectativa de cómo se distribuirá el gasto, dónde se ahorrará y se invertirá más, y de dónde saldrá el recurso para costear programas sociales que el presidente ha prometido, como son los apoyos a adultos mayores, discapacitados, becas a estudiantes y apoyos a jóvenes, aparte de la reducción de impuestos en la frontera y de costos a combustibles. Así como las exigencias de mandatarios, la obra pública, proyectos estratégicos y peticiones de los grupos sociales, productores y trabajadores, entre otros. Faltan muy pocos días para conocer la propuesta, que AMLO ha dicho que está lista; esperemos que deje satisfecha a la mayoría. Veremos.

Y en Sinaloa, el presupuesto se aprobará a fines de diciembre, después del federal, por lo cual los diputados estarán ocupados en fin de año. ¿O no?

20 AÑOS DE ACTIVISMO. El Colectivo de Mujeres de Sinaloa celebra sus 20 años de lucha por el respeto a los derechos de las mujeres. La cita es este lunes 10 de diciembre a las 4 p. m. en la galería de arte del ISIC. Te esperamos.