Pretextos le sobran a Chapman para no aumentar el salario a policías

Molestia. Cualquier pretexto sale sobrando del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, para justificar el no haberle otorgado un incremento salarial a los policías municipales en el marco de su día. Chapman es uno de los “gobernantes”, como el se autodenomina, que se jacta de poner especial atención en el tema de seguridad pública, lo que muchos ponen en tela de duda. Y más ahora que no autorizó el aumento salarial que fue gestionado en tiempo y forma por el director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Francisco Rodríguez Ponce, para salirle al final de que no se iba a otorgar. Dicen que en esto tuvo mucho que ver la tesorera Ana Ayala Leyva. Qué nuevas. Lo que sí es que los policías municipales andan muy molestos y más cuando algunos aseguran que se la han rifado en este tiempo de la pandemia.



Pésima asesoría. Muchos dicen que aunado a la conducta de hostigamiento en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela, al alcalde Chapman le fue mal en el litigio en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa por la pésima defensa legal que tuvo. Y eso también fue en la Sala Regional y en la Sala Superior, a las que recurrió para tratar de echar abajo la sentencia inicial en la que se le encontró culpable de violencia política en razón de género y acoso laboral. Dicen que la defensa la hicieron con los pies. ¿En dónde quedaron los superasesores jurídicos de Chapman? Algunos opositores dicen que de lengua se comen un plato. El alcalde ha tenido su peor derrota legal y política con la síndica procuradora, que hasta logró que se hiciera una sesión de Cabildo especial en la que los regidores petistas tuvieron que torcer el brazo para aprobar que a ella se le reintegrara personal que le habían despedido con artimañas porque estaba descubriendo muchos enjuagues en el manejo de los recursos de la administración chapmista. La ausencia del alcalde de la sesión lo dice todo.



El recuerdo. Se cumplió un año el viernes pasado del fallecimiento del exdiputado local priista Jesús Antonio Marcial Liparoli. Sus familiares participaron en una misa en su memoria en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Estuvieron amigos y casi nadie de la clase política priista a la que sirvió porque se le reconocía como un operador político-electoral de peso. Los únicos que fueron vistos en la ceremonia religiosa fueron Bernardino Antelo Vilchis, Dolores “Lolita” Zamora y Mario Castro Valenzuela y párele de contar. Se habla que muchos no estuvieron por la situación del Covid, pero que sí se acordaron de él.



La duda. Ahora que el Gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador “se rajó” para pagarles la deuda atrasada del ciclo 2018-2019, se va a saber si los productores trigueros morenistas van a salir a la carretera Internacional para bloquearla o tomar la caseta de cobro de San Miguel con el fin de presionar para que se les otorgue de inmediato y no se postergue para el próximo año. Hace días tomaron la caseta de cobro para exigir que la empresa Multigranos les pague cuando el caso ya estaba caminando para la constitución del fideicomiso, lo que el fin de semana pasado se concretó. Los productores de trigo ligados a Morena quieren abrogarse el triunfo de esta lucha, pero ya se sabe quiénes forzaron a darle salida al problema. La pregunta que se hacen no pocos es si se manifestarán en contra del Gobierno federal emanado del partido con el que comulgan.



Aspiraciones. Se habla que el director de Turismo de El Fuerte, Ariel Valdez, anda moviéndose para el 2021. Algunos se sorprenden porque no es para trabajar en favor de algún aspirante, sino para él lograr una candidatura. Cuando menos la de diputado local. Casi nada.